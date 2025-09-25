Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой оценил идею включить Counter-Strike и Dota 2 в школьную программу

Мостовой оценил идею включить Counter-Strike и Dota 2 в школьную программу

Сегодня, 19:19
3

Александр Мостовой отреагировал на инициативу добавить в российскую школьную программу киберспорт.

  • Речь идет о компьютерных играх Dota 2, Counter Strike и EA FC.
  • Они должны войти в учебный модуль по физкультуре длительностью до 36 часов.
  • Министерство просвещения РФ поддержало идею.

«Все люди в сегодняшнем мире должны быть свободными. Каждый выбирает все, что нравится. Кто-то любит активные игры, кто-то компьютерные.

Пускай будет киберспорт, а что тут такого? Не все же будут играть в футбол, хоккей или другой вид спорта. Кому-то это не дано.

Кому-то пойдет на пользу Dota или еще что-то там. Не надо только возвышать одно и унижать другое, как делается в последнее время.

Как футбол или хоккей стали принижать. Возвышают, например, пляжный футбол. Давайте еще настольный футбол начнем. Вот из-за этого кипеть начинаешь.

Поэтому здесь не надо кипеть. Перекоса никакого не будет. С большим отрывом футбол был, есть и будет спортом номер один. Каждый год мы в этом убеждаемся. Сколько детей, ребят занимаются.

Мы сейчас ездим с Кубком России по стране и видим это все. Мальчишки спрашивают меня: «Как же стать таким же великим?» Я им говорю: «На первом месте должен быть футбол». А не Dota или «дрота» вот эта.

Все хотят играть в футбол из этих ребят, но получится у единиц. Поэтому киберспорт будет для других мальчишек как альтернатива. Можно реализовать себя в этом. Поэтому в учебе новые дисциплины пригодятся», – сказал Мостовой.

Комментарии (3)
гууд
1758817705
Мне кажется забыли что физкультура нужна для тела в первую очередь, а сидеть за компом сидеть это конечно не то... скоро олимпийские игры пройдут онлайн...
Ответить
Дубина
1758819214
Точно с ума сошел))))
Ответить
ilya-ilya-google
1758819251
"Мальчишки спрашивают меня: «Как же стать таким же великим?» Я им говорю: «На первом месте должен быть футбол». А не Dota или «дрота» вот эта" Я вообще ангел, просто крылья в стирке и нимб на подзарядке
Ответить
