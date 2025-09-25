УЕФА не отстранил Израиль по просьбе США, Кузяев подписал контракт с клубом РПЛ, новое гражданство Тикнизяна и другие новости

ФИФА рассмотрит увеличение числа участников ЧМ-2030 до 64 команд
«Зенит» предложил 30 миллионов за бразильского форварда и заинтересовался марокканским хавбеком
14 игроков РПЛ стали номинантами на премию «Джентельмен года»
УЕФА принял решение по возможному отстранению Израиля – есть реакция МИД РФ
«Севилья» интересуется российским хавбеком «Спартака»
«Рубин» подтвердил переход Кузяева – Далер объяснил, почему выбрал казанский клуб
Тикнизян получил 3-е гражданство
Смолов попрощался со своей командой
«Спартаку» предложили двух российских тренеров
Сафонов и Забарный поучаствовали в совместной фотосессии
Любительский клуб установил рекорд Кубка России
Источник: «Бомбардир»