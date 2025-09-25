Введите ваш ник на сайте
  УЕФА не отстранил Израиль по просьбе США, Кузяев подписал контракт с клубом РПЛ, новое гражданство Тикнизяна и другие новости

УЕФА не отстранил Израиль по просьбе США, Кузяев подписал контракт с клубом РПЛ, новое гражданство Тикнизяна и другие новости

Сегодня, 01:30

ФИФА рассмотрит увеличение числа участников ЧМ-2030 до 64 команд

«Зенит» предложил 30 миллионов за бразильского форварда и заинтересовался марокканским хавбеком

14 игроков РПЛ стали номинантами на премию «Джентельмен года»

УЕФА принял решение по возможному отстранению Израиля – есть реакция МИД РФ

«Севилья» интересуется российским хавбеком «Спартака»

«Рубин» подтвердил переход Кузяева – Далер объяснил, почему выбрал казанский клуб

Тикнизян получил 3-е гражданство

Смолов попрощался со своей командой

«Спартаку» предложили двух российских тренеров

Сафонов и Забарный поучаствовали в совместной фотосессии

Любительский клуб установил рекорд Кубка России

Источник: «Бомбардир»
