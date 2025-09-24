Новый вариант для Кузяева в РПЛ, Жерсон может покинуть расположение «Зенита», в ООН призвали отстранить Израиль и другие новости

В ЦСКА прокомментировали сорвавшийся трансфер Баринова и отказ от Кузяева

Жерсон может покинуть расположение «Зенита»

Кузяев может вместо «Ахмата» перейти в другой клуб РПЛ

Стало известно, сколько денег предложили Дзюбе и Смолову за бой

Юран отреагировал на новость о задержке зарплат в «Серик Беледиеспоре»

Мостовой хочет в тренерский штаб Семака в «Зените»

В ООН призвали отстранить Израиль от футбольных турниров

«БроукБойз» со Смоловым вылетели из Кубка России – перед матчем игроки разминались воображаемыми мячами

«Реал» разгромил «Леванте», Мбаппе сделал дубль и повторил рекорд Пушкаша

Смолов сделал заявление о своем будущем после вылета «БроукБойз» из Кубка России