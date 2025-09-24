Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Новый вариант для Кузяева в РПЛ, Жерсон может покинуть расположение «Зенита», в ООН призвали отстранить Израиль и другие новости

Новый вариант для Кузяева в РПЛ, Жерсон может покинуть расположение «Зенита», в ООН призвали отстранить Израиль и другие новости

Сегодня, 01:30

В ЦСКА прокомментировали сорвавшийся трансфер Баринова и отказ от Кузяева

Жерсон может покинуть расположение «Зенита»

Кузяев может вместо «Ахмата» перейти в другой клуб РПЛ

Стало известно, сколько денег предложили Дзюбе и Смолову за бой

Юран отреагировал на новость о задержке зарплат в «Серик Беледиеспоре»

Мостовой хочет в тренерский штаб Семака в «Зените»

В ООН призвали отстранить Израиль от футбольных турниров

«БроукБойз» со Смоловым вылетели из Кубка России – перед матчем игроки разминались воображаемыми мячами

«Реал» разгромил «Леванте», Мбаппе сделал дубль и повторил рекорд Пушкаша

Смолов сделал заявление о своем будущем после вылета «БроукБойз» из Кубка России

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Новый вариант для Кузяева в РПЛ, Жерсон может покинуть расположение «Зенита», в ООН призвали отстранить Израиль и другие новости
01:30
Мбаппе повторил рекорд Пушкаша
01:03
Клуб Второй лиги сменит название и город
00:48
1
Только два футболиста попадали в топ-10 «Золотого мяча», не играя в Лиге чемпионов
00:32
Примера. «Реал» разгромил «Леванте» (4:1); у Мбаппе дубль, Винисиус сделал 1+1
00:24
Червиченко ответил, заслужил ли Дембеле «Золотой мяч»
00:12
Кубок лиги. «Ливерпуль» и «Челси» прошли в 1/8 финала
Вчера, 23:54
Кузяев может вместо «Ахмата» перейти в другой клуб РПЛ
Вчера, 23:37
Смолов сделал заявление о своем будущем после вылета «БроукБойз» из Кубка России
Вчера, 23:23
Канчельскис удивил выбором обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 22:31
Все новости
Все новости
Экитике получил нелепое удаление за снятую футболку – «Ливерпуль» заплатил за него 95 миллионов
01:15
«Бенфика» впервые потеряла очки при Моуринью, не обыграв 16-ю команду чемпионата
00:18
Червиченко ответил, заслужил ли Дембеле «Золотой мяч»
00:12
Кубок Италии. Дебютный гол Нкунку помог «Милану» выбить «Лечче»
Вчера, 23:59
Кубок лиги. «Ливерпуль» и «Челси» прошли в 1/8 финала
Вчера, 23:54
Кузяев может вместо «Ахмата» перейти в другой клуб РПЛ
Вчера, 23:37
Смолов сделал заявление о своем будущем после вылета «БроукБойз» из Кубка России
Вчера, 23:23
Самый дорогой футболист в истории АПЛ забил дебютный гол за «Ливерпуль»
Вчера, 23:07
Гави из «Барселоны» выбыл до конца года: подробности
Вчера, 22:57
Смолов – о поле в Красногорске: «Хочу, чтобы тут официально запретили играть в футбол»
Вчера, 22:45
1
Канчельскис удивил выбором обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 22:31
Бронзовый призер ЧМ-2014 объявил о завершении карьеры
Вчера, 22:22
Эмоциональная реакция Егорова на вылет «БроукБойз» из Кубка России
Вчера, 22:10
Быстров – о недовольстве Глушенкова: «Вообще пофиг»
Вчера, 21:59
ВидеоРафинья поблагодарил российского блогера после церемонии «Золотого мяча»
Вчера, 21:46
2
Кубок России. «БроукБойз» со Смоловым вылетели от родного клуба Федора
Вчера, 21:38
Защитник «Зенита» получил сотрясение мозга в Бразилии
Вчера, 21:35
Титов дал оценку работе Карпина в «Динамо»
Вчера, 21:21
1
Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч»-2026 от Goal
Вчера, 20:55
1
Тренер «БроукБойз» объяснил, почему Ари не играет с «Соколом» в Кубке России
Вчера, 20:44
Стал известен состав молодежной сборной России на октябрьские матчи
Вчера, 20:33
Гвардиола назвал сильные качества Хусанова
Вчера, 20:20
2
ВидеоВ Кубке России игроки разминались воображаемыми мячами
Вчера, 20:00
2
Семин оценил 12-е место Хвичи в голосовании за «Золотой мяч»
Вчера, 19:50
1
«Сочи» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с ЦСКА
Вчера, 19:40
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 