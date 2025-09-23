Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Новый обладатель «Золотого мяча», скандальная победа ЦСКА, расширенный состав сборной России и другие новости

Новый обладатель «Золотого мяча», скандальная победа ЦСКА, расширенный состав сборной России и другие новости

Сегодня, 01:40

Стало известно, как фанаты «ПСЖ» относятся к Сафонову

«Зенит» планировал уволить Семака в случае поражения от «Краснодара»

У Станковича случился разлад в семье: подробности

Карпин определился с расширенным составом сборной России на матчи в октябре

«Зенит» и «Краснодар» установили рекорд по числу бразильцев на поле

«Рубин» может подписать форварда, поигравшего за три клуба АПЛ

ЦСКА добыл волевую победу над «Сочи» благодаря дублю с пенальти

Ямаль – лучший молодой игрок года по версии France Football, Энрике – лучший тренер, Доннарумма – лучший вратарь

Только у одной команды россияне не забили ни одного гола в новом сезоне РПЛ

«ПСЖ» проиграл «Марселю» из-за ошибки конкурента Сафонова

Дембеле – обладатель «Золотого мяча»-2025: топ-10 номинантов

Источник: «Бомбардир»
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Новый обладатель «Золотого мяча», скандальная победа ЦСКА, расширенный состав сборной России и другие новости
01:40
Реакция Мостового на «Золотой мяч» Дембеле
01:27
Мбаппе обратился к Дембеле, выигравшему «Золотой мяч»
01:21
ФотоДембеле расплакался после получения «Золотого мяча»
01:15
Только 10 футболистов выигрывали «Золотой мяч», Лигу чемпионов и чемпионат мира
01:01
Дембеле прокомментировал получение «Золотого мяча»
00:50
Ямаль стал рекордсменом «Золотого мяча»
00:39
Дембеле – шестой француз, выигравший «Золотой мяч»
00:12
Топ-10 лучших футболистов мира по версии France Football
Вчера, 23:59
Фото⚡️ Дембеле – обладатель «Золотого мяча»-2025
Вчера, 23:49
6
Все новости
Все новости
Дембеле прокомментировал получение «Золотого мяча»
00:50
Ямаль стал рекордсменом «Золотого мяча»
00:39
Франция повторила рекорд по числу «Золотых мячей»
00:27
Дембеле – шестой француз, выигравший «Золотой мяч»
00:12
Топ-10 лучших футболистов мира по версии France Football
Вчера, 23:59
Фото⚡️ Дембеле – обладатель «Золотого мяча»-2025
Вчера, 23:49
6
Серия А. «Наполи» удержал победу над «Пизой» (3:2) и вернул лидерство в чемпионате
Вчера, 23:45
Стала известна обладательница женского «Золотого мяча»-2025
Вчера, 23:36
Зиньковский тремя словами описал спорный пенальти в пользу ЦСКА
Вчера, 23:23
10
«ПСЖ» – лучшая команда года по версии France Football
Вчера, 23:11
Назван обладатель трофея Герда Мюллера
Вчера, 23:03
Лига 1. «ПСЖ» проиграл «Марселю» (0:1) из-за ошибки конкурента Сафонова
Вчера, 22:56
3
Челестини прокомментировал волевую победу ЦСКА над «Сочи»
Вчера, 22:52
4
Определен обладатель трофея Яшина-2025
Вчера, 22:43
1
Только у одной команды россияне не забили ни одного гола в новом сезоне РПЛ
Вчера, 22:39
5
Энрике – лучший тренер года по версии France Football
Вчера, 22:31
Осинькин пожаловался на пенальти в пользу ЦСКА: «Судьи переворачивают игру»
Вчера, 22:22
6
Ямаль получил награду от France Football
Вчера, 22:10
Аршавин раскритиковал пенальти в пользу ЦСКА: «Нам скажут, что трактовки опять поменялись?»
Вчера, 21:58
11
«ПСЖ» пропустил от «Марселя» из-за вратарской ошибки
Вчера, 21:50
ВидеоНовичок «Сочи» привез два пенальти в матче с ЦСКА
Вчера, 21:34
6
Ташуев отреагировал на длительную дисквалификацию Станковича
Вчера, 21:18
8
ВидеоОбзор матча «Сочи» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:00
1
РПЛ. ЦСКА добыл волевую победу над «Сочи» (3:1) благодаря дублю с пенальти
Вчера, 20:59
43
Ямаль проведет масштабную вечеринку после церемонии «Золотого мяча»
Вчера, 20:47
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 