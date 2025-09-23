Новый обладатель «Золотого мяча», скандальная победа ЦСКА, расширенный состав сборной России и другие новости

Стало известно, как фанаты «ПСЖ» относятся к Сафонову

«Зенит» планировал уволить Семака в случае поражения от «Краснодара»

У Станковича случился разлад в семье: подробности

Карпин определился с расширенным составом сборной России на матчи в октябре

«Зенит» и «Краснодар» установили рекорд по числу бразильцев на поле

«Рубин» может подписать форварда, поигравшего за три клуба АПЛ

ЦСКА добыл волевую победу над «Сочи» благодаря дублю с пенальти

Ямаль – лучший молодой игрок года по версии France Football, Энрике – лучший тренер, Доннарумма – лучший вратарь

Только у одной команды россияне не забили ни одного гола в новом сезоне РПЛ

«ПСЖ» проиграл «Марселю» из-за ошибки конкурента Сафонова

Дембеле – обладатель «Золотого мяча»-2025: топ-10 номинантов