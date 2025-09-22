Мостовой выбрал двух фаворитов на «Золотой мяч» – это не Дембеле и не Ямаль

Александр Мостовой ответил, кому бы отдал «Золотой мяч»-2025.

«В этом году самое сложное награждение. В эпоху Месси и Роналду других кандидатов на «Золотой мяч» даже не было, спорили лишь между двумя.

Сейчас есть десять фамилий из претендентов на «Золотой мяч», но думаешь: «eлки-палки, кому дать?». Вроде все одинаково заслуживают, но когда ты ставишь их рядом с Месси и Роналду, понимаешь, что нынешние игроки даже рядом не стоят.

У меня вообще нет мыслей, кому дадут «Золотой мяч». В одно время кричали, что надо награду дать Витинье. Какой Витинья? Он пять голов и одну передачу за сезон в чемпионате Франции сделал. Тогда кому угодно отдать можно.

Это то же самое, как в том году Родри дали награду за достижения его команд. «Золотой мяч» – индивидуальная награда, а не командная.

Рафинья выдал сумасшедший сезон, Ямаль творит чудеса, Дембеле большой вклад в успехи «ПСЖ» внeс. Салах сколько лет всех возил, забивал кучу мячей, а ему ни разу не дали награду.

Я бы, например, отдал «Золотой мяч» Рафинье или Салаху. На это мне кто-то скажет, мол, они кроме местных чемпионатов ничего не выиграли, и будут правы.

В этой награде две стороны медали. Очень интересный «Золотой мяч» будет в этом году», – сказал Мостовой.