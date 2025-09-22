Победы «Спартака» и «Зенита», ЦСКА отказался от Кузяева, откровения Орзул и другие новости

Глушаков заявил, что Станковича скоро уволят из «Спартака».

Игрокам «Крыльев Советов» пришлось ехать на матч со «Спартаком» на такси.

В вопросе трансфера Кузяева в ЦСКА поставлена точка.

РПЛ. «Спартак» добился волевой победы над «Крыльями Советов» (2:1) благодаря дублю Угальде.

Орзул впервые откровенно высказалась о той самой встрече с Дзюбой: «Жизнь разделилась на до и после».

АПЛ. «Арсенал» на 93-й минуте ушел от поражения от «Манчестер Сити» (1:1).

РПЛ. 1+1 Глушенкова и Энрике принесли «Зениту» выездную победу над «Краснодаром» (2:0).

Фанаты «Краснодара» скандировали «Зенит» – позор российского футбола».

Семак: «Зенит» больше всех страдает от судейских ошибок».