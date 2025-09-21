Стали известны стартовые составы на матч 8 тура чемпионата России в котором сыграют «Краснодар» и «Зенит». Игра состоится 21 сентября, начало встречи запланировано на 14:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Жубал, Тормена, Петров, Аугусто, Кривцов, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

«Зенит»: Адамов, Мантуан, Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Луис Энрике, Глушенков, Педро, Соболев.

Главный тренер: Сергей Семак

