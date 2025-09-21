Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  «Спартак» определился с заменой для Станковича, Карпин отстранил основного игрока «Динамо», дубль Роналду и другие новости

«Спартак» определился с заменой для Станковича, Карпин отстранил основного игрока «Динамо», дубль Роналду и другие новости

Сегодня, 02:00

Полный список европейских клубов, которые заинтересованы в Умярове

Вердикт ЭСК по решениям арбитра в матче «Динамо» – «Спартак»

Раскрыт основной кандидат на должность главы «Спартака»

Карпин отстранил основного игрока «Динамо»

Стало известно, кто принимает ключевые решения в «Спартаке» – ему 75 лет

Футболистам «Кайрата» пообещали шикарные подарки за победу над «Реалом»

Роналду забил 944-й и 945-й голы в карьере

«Спартак» планирует назначить экс-тренера «Краснодара»

«Ахмат» на 94-й минуте вырвал победу над «Пари НН», «Рубин» ушел с 0:2 против «Акрона»; «Локомотив» потерял очки, пропустив на 95-й минуте

Хаби Алонсо повторил клубный рекорд «Реала» благодаря победе над «Эспаньолом»

Источник: «Бомбардир»
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
3
«Спартак» определился с заменой для Станковича, Карпин отстранил основного игрока «Динамо», дубль Роналду и другие новости
02:00
«Локомотив» установил рекорд чемпионата России
01:50
В Испании раскрыли состав делегации «Барселоны» на церемонию вручения «Золотого мяча»
01:38
Футболистам «Кайрата» пообещали шикарные подарки за победу над «Реалом»
01:11
Тошич объяснил, почему Станкович обматерил арбитра
01:00
Реакция Роналду на идеальный старт «Аль-Насра» в чемпионате
00:48
Лапочкин согласен с претензиями Галактионова к судейству: «Это серьезная ошибка»
00:36
Пономарев – о потенциальном новичке ЦСКА: «Это балласт!»
Вчера, 23:58
Галактионов прокомментировал упущенную победу «Локомотива» над махачкалинским «Динамо»
Вчера, 23:50
Кураньи оценил работу Карпина в «Динамо»
01:25
1
Тошич объяснил, почему Станкович обматерил арбитра
01:00
Реакция Роналду на идеальный старт «Аль-Насра» в чемпионате
00:48
Лапочкин согласен с претензиями Галактионова к судейству: «Это серьезная ошибка»
00:36
Тренер «Челси» Мареска высказался об удалении вратаря на 5-й минуте матча с «МЮ»
00:24
Даку не проставился перед игроками «Рубина» за свадьбу
00:12
Пономарев – о потенциальном новичке ЦСКА: «Это балласт!»
Вчера, 23:58
Галактионов прокомментировал упущенную победу «Локомотива» над махачкалинским «Динамо»
Вчера, 23:50
Серия А. «Милан» разгромил «Удинезе» (3:0) благодаря 2+1 Пулишича
Вчера, 23:41
Канчельскис дал прогноз на матч «Краснодар» – «Зенит»
Вчера, 23:34
В Первой лиге сменился лидер
Вчера, 23:23
Баринов – после ничьей с «Динамо Мх»: «Пару слов? У судьишки спросите»
Вчера, 23:11
1
«Аль-Наср» разнес «Аль-Рияд» благодаря дублям Роналду и Феликса; Криштиану забил 944-й и 945-й голы в карьере
Вчера, 23:00
Марио Фернандесу предложат возобновить карьеру в России
Вчера, 22:53
Тикнизян помог «Црвене Звезде» выиграть у «Партизана» в «вечном дерби»
Вчера, 22:46
Стало известно, благодаря кому Павлюченко оказался в «Тоттенхэме»
Вчера, 22:45
1
Галактионов – о судействе: «Я уже дал комментарий два года назад. Мне повторить?»
Вчера, 22:39
5
Джикия забил во второй игре подряд в Турции
Вчера, 22:31
2
«Бенфика» разгромно победила в дебютном матче Моуринью
Вчера, 22:22
1
Рахимов – о новичках «Рубина»: «Мы взяли Месси или Мбаппе?»
Вчера, 22:10
1
Карпин отстранил основного игрока «Динамо»
Вчера, 22:04
1
Экс-спартаковец Яковлев ответил, пора ли увольнять Станковича
Вчера, 21:59
2
Кураньи дал совет Тюкавину
Вчера, 21:47
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» (2:1) в матче с 2 красными карточками
Вчера, 21:36
РПЛ. «Локомотив» на 95-й минуте упустил победу в Махачкале, Бакаев забил и удалился
Вчера, 21:29
14
