Марио Фернандес завершил карьеру, дисквалификация Станковича, Умяров покинет «Спартак», награда Юрана в Турции и другие новости

Испанский тренер подтвердил переговоры со «Спартаком».

Сборная Мальдив планирует назначить известного российского тренера.

В «Спартаке» составили список кандидатов на замену Станковичу.

«Спартак» при Станковиче потратил на игроков 2,7 миллиарда рублей.

41-летний экс-форвард сборной России задумал возобновить карьеру.

Юран признан тренером тура в Турции.

Ткаченко назвал россиянина из «Спартака», который уедет в Европу в 2026 году.

25-миллионный новичок «Зенита» не сыграет с «Краснодаром» – ранее сообщалось, что он хочет уйти.

Назначен судья на матч «Краснодар» – «Зенит».

Экс-инвестор «Химок» Садыгов перестал платить зарплату в турецком клубе.

Марио Фернандес в день 35-летия объявил о завершении карьеры.

Только один человек мешает увольнению Станковича из «Спартака».

КДК РФС вынес решение по дисквалификации Станковича.

Раскрыты три испанских клуба, следящих за спартаковцем Умяровым.

ЦСКА сделал предложение экс-полузащитнику «Зенита».