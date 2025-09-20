Марио Фернандес завершил карьеру, дисквалификация Станковича, Умяров покинет «Спартак», награда Юрана в Турции и другие новости

Испанский тренер подтвердил переговоры со «Спартаком».
Сборная Мальдив планирует назначить известного российского тренера.
В «Спартаке» составили список кандидатов на замену Станковичу.
«Спартак» при Станковиче потратил на игроков 2,7 миллиарда рублей.
41-летний экс-форвард сборной России задумал возобновить карьеру.
Юран признан тренером тура в Турции.
Ткаченко назвал россиянина из «Спартака», который уедет в Европу в 2026 году.
25-миллионный новичок «Зенита» не сыграет с «Краснодаром» – ранее сообщалось, что он хочет уйти.
Назначен судья на матч «Краснодар» – «Зенит».
Экс-инвестор «Химок» Садыгов перестал платить зарплату в турецком клубе.
Марио Фернандес в день 35-летия объявил о завершении карьеры.
Только один человек мешает увольнению Станковича из «Спартака».
КДК РФС вынес решение по дисквалификации Станковича.
Раскрыты три испанских клуба, следящих за спартаковцем Умяровым.
ЦСКА сделал предложение экс-полузащитнику «Зенита».