Поражения «Спартака» и ЦСКА, Моуринью возглавил «Бенфику», дебют «Кайрата» в ЛЧ, новый самый дорогой российский футболист и другие новости

Соболев стал абсолютным рекордсменом Кубка России
Россия поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА, Аргентина потеряла лидерство
Назван возможный срок дисквалификации Станковича
Дуглас Сантос не собирался играть за сборную России – известно, зачем он получил гражданство РФ
Топ-10 самых подорожавших, подешевевших и дорогих футболистов РПЛ
Моуринью возглавил «Бенфику» и назвал ошибкой период работы в «Фенербахче»
Батраков стал дороже Месси и Роналду и получил статус самого дорогого российского игрока
У Кузяева есть четыре варианта в РПЛ – ЦСКА он отказал, от «Ахмата» получил предложение
«Спартак» дома проиграл «Ростову» в Кубке России; «Балтика» победила ЦСКА по пенальти, уйдя от поражения на 94-й минуте
Холанд установил рекорд Лиги чемпионов
«Кайрат» дебютировал в ЛЧ разгромом от «Спортинга», «Барселона» и «Манчестер Сити» добыли победы и другие результаты