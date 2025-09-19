Поражения «Спартака» и ЦСКА, Моуринью возглавил «Бенфику», дебют «Кайрата» в ЛЧ, новый самый дорогой российский футболист и другие новости

Соболев стал абсолютным рекордсменом Кубка России

Россия поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА, Аргентина потеряла лидерство

Назван возможный срок дисквалификации Станковича

Дуглас Сантос не собирался играть за сборную России – известно, зачем он получил гражданство РФ

Топ-10 самых подорожавших, подешевевших и дорогих футболистов РПЛ

Моуринью возглавил «Бенфику» и назвал ошибкой период работы в «Фенербахче»

Батраков стал дороже Месси и Роналду и получил статус самого дорогого российского игрока

У Кузяева есть четыре варианта в РПЛ – ЦСКА он отказал, от «Ахмата» получил предложение

«Спартак» дома проиграл «Ростову» в Кубке России; «Балтика» победила ЦСКА по пенальти, уйдя от поражения на 94-й минуте

Холанд установил рекорд Лиги чемпионов

«Кайрат» дебютировал в ЛЧ разгромом от «Спортинга», «Барселона» и «Манчестер Сити» добыли победы и другие результаты