  Поражения «Спартака» и ЦСКА, Моуринью возглавил «Бенфику», дебют «Кайрата» в ЛЧ, новый самый дорогой российский футболист и другие новости

Поражения «Спартака» и ЦСКА, Моуринью возглавил «Бенфику», дебют «Кайрата» в ЛЧ, новый самый дорогой российский футболист и другие новости

Сегодня, 01:25

Соболев стал абсолютным рекордсменом Кубка России

Россия поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА, Аргентина потеряла лидерство

Назван возможный срок дисквалификации Станковича

Дуглас Сантос не собирался играть за сборную России – известно, зачем он получил гражданство РФ

Топ-10 самых подорожавших, подешевевших и дорогих футболистов РПЛ

Моуринью возглавил «Бенфику» и назвал ошибкой период работы в «Фенербахче»

Батраков стал дороже Месси и Роналду и получил статус самого дорогого российского игрока

У Кузяева есть четыре варианта в РПЛ – ЦСКА он отказал, от «Ахмата» получил предложение

«Спартак» дома проиграл «Ростову» в Кубке России; «Балтика» победила ЦСКА по пенальти, уйдя от поражения на 94-й минуте

Холанд установил рекорд Лиги чемпионов

«Кайрат» дебютировал в ЛЧ разгромом от «Спортинга», «Барселона» и «Манчестер Сити» добыли победы и другие результаты

Источник: «Бомбардир»
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
2
01:25
00:50
1
00:16
4
Вчера, 23:59
Вчера, 23:53
1
Вчера, 23:37
1
Вчера, 23:30
Вчера, 23:23
1
Вчера, 23:11
3
01:07
00:29
1
Вчера, 23:53
1
Вчера, 23:45
1
Вчера, 23:37
1
Вчера, 23:30
Вчера, 23:23
1
Вчера, 23:11
3
Вчера, 22:57
1
Вчера, 22:45
4
Вчера, 22:45
46
Вчера, 22:35
Вчера, 22:22
6
Вчера, 22:10
1
Вчера, 21:57
Вчера, 21:47
1
Вчера, 21:38
Вчера, 21:31
2
Вчера, 21:21
Вчера, 21:09
6
Вчера, 20:56
4
Вчера, 20:44
1
Вчера, 20:43
24
Вчера, 20:32
Вчера, 20:20
4
