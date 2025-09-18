Известный футболист станет героем сериала от «Союзмультфильма»

В «Союзмультфильме» подтвердили, что неназванный российский футболист появится в сериале «Чемпионы».
«Конечно, спортсмены появятся в наших сериальных проектах, в первую очередь, в спортивном мультсериале «Чемпионы», первую часть которого, посвященную хоккею, мы делали с Континентальной хоккейной лигой. В качестве камео в одной из серий можно увидеть хоккеиста Андрея Николишина.
В ближайшие дни мы с Минспорта России и платформой Okko объявим о старте футбольного сезона, где зрителей также ждет камео известного футболиста», – говорится в сообщении.
- Премьера первого сезона «Чемпионов» состоялась в декабре 2024 года.
Источник: ODDS