  • Главная
  • Новости
  • Известный футболист станет героем сериала от «Союзмультфильма»

Известный футболист станет героем сериала от «Союзмультфильма»

Вчера, 21:57

В «Союзмультфильме» подтвердили, что неназванный российский футболист появится в сериале «Чемпионы».

«Конечно, спортсмены появятся в наших сериальных проектах, в первую очередь, в спортивном мультсериале «Чемпионы», первую часть которого, посвященную хоккею, мы делали с Континентальной хоккейной лигой. В качестве камео в одной из серий можно увидеть хоккеиста Андрея Николишина.

В ближайшие дни мы с Минспорта России и платформой Okko объявим о старте футбольного сезона, где зрителей также ждет камео известного футболиста», – говорится в сообщении.

  • Премьера первого сезона «Чемпионов» состоялась в декабре 2024 года.

