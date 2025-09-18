Сын Негрейры в суде опроверг официальную версию «Барселоны» по делу о взяточничестве

Хавьер Энрикес, сын бывшего вице-президента технического судейского комитета Испании (СТА) Хосе Марии Негрейры, дал показания в суде.
- «Барселона» платила Негрейре с 2001 по 2018 год.
- За 17 лет он получил от каталонцев более 7,5 млн евро.
- Клуб официально обвинили во взяточничестве, но они отрицают свою вину, утверждая, что оплачивали консультационные услуги.
Энрикес в суде опроверг официальную версию «Барсы», заявив, что его отцу платили не за судейские отчеты.
Связь клуба с бывшим вице-президентом CTA он назвал неэтичной.
При этом сын Негрейры подтвердил, что занимался отчетами об арбитрах для «Барселоны», но получил за это только 60 тысяч евро.
Источник: Marca