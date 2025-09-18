Сын Негрейры в суде опроверг официальную версию «Барселоны» по делу о взяточничестве

Хавьер Энрикес, сын бывшего вице-президента технического судейского комитета Испании (СТА) Хосе Марии Негрейры, дал показания в суде.

«Барселона» платила Негрейре с 2001 по 2018 год.

За 17 лет он получил от каталонцев более 7,5 млн евро.

Клуб официально обвинили во взяточничестве, но они отрицают свою вину, утверждая, что оплачивали консультационные услуги.

Энрикес в суде опроверг официальную версию «Барсы», заявив, что его отцу платили не за судейские отчеты.

Связь клуба с бывшим вице-президентом CTA он назвал неэтичной.

При этом сын Негрейры подтвердил, что занимался отчетами об арбитрах для «Барселоны», но получил за это только 60 тысяч евро.