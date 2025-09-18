Введите ваш ник на сайте
  Сын Негрейры в суде опроверг официальную версию «Барселоны» по делу о взяточничестве

Сын Негрейры в суде опроверг официальную версию «Барселоны» по делу о взяточничестве

Сегодня, 17:17

Хавьер Энрикес, сын бывшего вице-президента технического судейского комитета Испании (СТА) Хосе Марии Негрейры, дал показания в суде.

  • «Барселона» платила Негрейре с 2001 по 2018 год.
  • За 17 лет он получил от каталонцев более 7,5 млн евро.
  • Клуб официально обвинили во взяточничестве, но они отрицают свою вину, утверждая, что оплачивали консультационные услуги.

Энрикес в суде опроверг официальную версию «Барсы», заявив, что его отцу платили не за судейские отчеты.

Связь клуба с бывшим вице-президентом CTA он назвал неэтичной.

При этом сын Негрейры подтвердил, что занимался отчетами об арбитрах для «Барселоны», но получил за это только 60 тысяч евро.

Стало известно, сколько матчей «Барселоны» может пропустить Ямаль
Где смотреть матч «Ньюкасл» – «Барселона»: во сколько прямая трансляция: 18 сентября 2025
Каррагер назвал желаемый финал Лиги чемпионов
Источник: Marca
Испания. Примера Барселона
