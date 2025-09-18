Какие страны за и против отстранения России, Испания может бойкотировать ЧМ-2026, новый клуб Моуринью и другие новости

Месси оформил 1+1 в матче МЛС и повторил рекорд Роналду

Моуринью возглавит «Бенфику» вместо уволенного Лажи

Стало известно, на какой срок Головин выбыл из-за травмы

7 стран выступили за возвращение России в международные турниры, 14 – против, 4 – требовали исключения РФС из УЕФА

Названа сумма, за которую «Спартак» готов продать Угальде

Англичане хотят убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА

Сборная Испании может бойкотировать ЧМ-2026: подробности

«Краснодар» удержал победу над «Крыльями» в Кубке России, «Зенит» обыграл «Ахмат», «Динамо» разгромило «Сочи»

41-летнего Погребняка заметили с ровесницей его старшего сына – есть реакция бывшей жены Павла

Хайкин дебютировал в Лиге чемпионов, «Ливерпуль» вырвал победу над «Атлетико» на 92-й минуте и другие результаты