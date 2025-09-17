Мостовой рассказал, чего ему не хватает в Лиге чемпионов

Александр Мостовой посетовал на отсутствие российских команд в новом розыгрыше ЛЧ.

«Конечно, Лиге чемпионов не хватает наших клубов. Так российским болельщикам было бы еще интереснее ее смотреть. Звезд с неба мы бы там не хватали, но один клуб точно вел бы борьбу за выход в 1/16 плей-офф.

Тот же «Зенит» играл бы там лучше, чем в РПЛ. Имею в виду качество футбола. Мы видим, что где-то в РПЛ игрокам «Зенита» не хватает мотивации. В Лиге чемпионов они бы бились изо всех сил. Имею в виду качество футбола», – сказал Мостовой.