  • Главная
  • Новости
  • Старт общего этапа ЛЧ, жена уговаривает Жерсона не покидать «Зенит», украинского футболиста забрали в ВСУ и другие новости

Сегодня, 01:30

«Рубин» подписал легенду «Ахмата»

«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Динамо»

«Шэньхуа» Слуцкого проиграл на старте азиатской ЛЧ

Жена Жерсона уговаривает игрока не покидать «Зенит» и остаться в России надолго

«Локомотив» победил «Акрон» в Кубке России, «Рубин» уступил «Оренбургу» по пенальти, «Динамо Мх» вдесятером переиграло «Пари НН»

Стало известно, какую зарплату предлагали Кордобе в Катаре

«Зенит» готов заплатить 18 миллионов за 18-летнего бразильца

Экс-футболиста «Шахтера» и «Динамо» направили в учебный центр ВСУ после попытки сбежать из Украины

Мбаппе поднялся на две позиции в рейтинге лучших бомбардиров в истории ЛЧ

В МИД РФ отреагировали на скандальные слова Ракицкого о «Зените»

«Реал» в меньшинстве вырвал победу над «Марселем» в 1-м туре Лиги чемпионов, «Карабах» сенсационно обыграл «Бенфику» и другие результаты

Источник: «Бомбардир»
