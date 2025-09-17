Старт общего этапа ЛЧ, жена уговаривает Жерсона не покидать «Зенит», украинского футболиста забрали в ВСУ и другие новости

«Рубин» подписал легенду «Ахмата»
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Динамо»
«Шэньхуа» Слуцкого проиграл на старте азиатской ЛЧ
Жена Жерсона уговаривает игрока не покидать «Зенит» и остаться в России надолго
«Локомотив» победил «Акрон» в Кубке России, «Рубин» уступил «Оренбургу» по пенальти, «Динамо Мх» вдесятером переиграло «Пари НН»
Стало известно, какую зарплату предлагали Кордобе в Катаре
«Зенит» готов заплатить 18 миллионов за 18-летнего бразильца
Экс-футболиста «Шахтера» и «Динамо» направили в учебный центр ВСУ после попытки сбежать из Украины
Мбаппе поднялся на две позиции в рейтинге лучших бомбардиров в истории ЛЧ
В МИД РФ отреагировали на скандальные слова Ракицкого о «Зените»
«Реал» в меньшинстве вырвал победу над «Марселем» в 1-м туре Лиги чемпионов, «Карабах» сенсационно обыграл «Бенфику» и другие результаты