  • Главная
  • Новости
  • Писатель Рабинер оценил идею обязать футболистов читать книги

Писатель Рабинер оценил идею обязать футболистов читать книги

Сегодня, 14:51
1

Журналист «Спорт-Экспресса», писатель Игорь Рабинер прокомментировал инициативу обязать футболистов читать.

«Полностью согласен с бывшим футболистом сборной России Федором Кудряшовым, жестко прокомментировавшим еще одну инициативу министра спорта Михаила Дегтярева – о создании перечня книг для российских спортсменов: «Это сугубо личное дело каждого. Мне, например, нравится читать. Но если меня будут заставлять это делать, как в школе, то я не получу удовольствия. Для чего? Я не понимаю. Для меня это бред».

Мнение Кудряшова, как и моя его поддержка, вовсе не означают, что мы против того, чтобы спортсмены читали. Только за!

Но такие вещи невозможно сделать насильно. Заинтересовать, увлечь, подтолкнуть к чтению – другое дело. Но не заставить! От одного только слова «перечень» любого нормального человека выворачивает.

И если, допустим, хоккеист Михаил Сергачев читает Достоевского, то не потому, что кто-то вручил ему «перечень», а поскольку хочет развиваться, узнавать классику, открывать для себя глубины человеческой души.

Поэтому идея Дегтярева, по крайней мере, в такой форме, – мертворожденная. Спортсмены-профессионалы – не в школе, заставить их никто не сможет, экзамены по литературе вместо теоретического занятия никто проводить не будет. Захотят стать глубже и интереснее как личности, появится у них такая потребность – будут читать. То, что сами захотят. То, что им порекомендуют люди, которых они уважают. Но точно не по списку, утвержденному в Минспорта.

Да, и, кстати, если реализуется другая идея Дегтярева – о резком ужесточении лимита на легионеров, и, как следствие, более или менее способным российским игрокам снова начнут насыпать не заработанных денег с 18-19 лет, то тема чтения закроется, не открывшись. Потому что снова станет реальностью, только чуть модифицированной, фраза иных советских футболистов: «Единственная книжка, которую я открывал в жизни, – сберегательная», – написал Рабинер.

Семенов заявил, что тренеры в «Спартаке» сходят с ума
Канчельскис предсказал место «Спартака» по итогам сезона РПЛ 1
В «Динамо» рассказали о помощи от Романа Ротенберга
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига
Комментарии (1)
ScarlettOgusania
1758026011
не только "сберегательную книжку" открывали, которых у футболистов точно сейчас нет, некоторые "читали что-то там про остров"...)
Ответить
