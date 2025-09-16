«Барса» интересуется Батраковым, экс-тренер «Спартака» может возглавить «МЮ», 31-летний чемпион мира закончил карьеру и другие новости

Батраков попал в шорт-лист «Барселоны» – есть реакция его агента

Бывший тренер «Спартака» может сменить Аморима в «МЮ»

Букмекеры перестали считать «Зенит» единоличным фаворитом РПЛ

Только один футболист «Спартака» попал в топ-10 самых дорогих в РПЛ по версии CIES

Премьер-министр Испании выступил за отстранение израильских команд – Губерниев отреагировал

Чемпион мира-2018 категорически отказался от трансфера в клуб РПЛ и завершил карьеру

Соловьев жестко раскритиковал приезд Нани в Медиалигу – Дмитрий Егоров ответил телеведущему

В «Зените» отрицают, что Жерсон несчастлив в России: «Просто у него такое выражение лица»

Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ

Матч Первой лиги завершился массовой дракой