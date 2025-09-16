Введите ваш ник на сайте
  «Барса» интересуется Батраковым, экс-тренер «Спартака» может возглавить «МЮ», 31-летний чемпион мира закончил карьеру и другие новости

«Барса» интересуется Батраковым, экс-тренер «Спартака» может возглавить «МЮ», 31-летний чемпион мира закончил карьеру и другие новости

Сегодня, 01:23

Батраков попал в шорт-лист «Барселоны» – есть реакция его агента

Бывший тренер «Спартака» может сменить Аморима в «МЮ»

Букмекеры перестали считать «Зенит» единоличным фаворитом РПЛ

Только один футболист «Спартака» попал в топ-10 самых дорогих в РПЛ по версии CIES

Премьер-министр Испании выступил за отстранение израильских команд – Губерниев отреагировал

Чемпион мира-2018 категорически отказался от трансфера в клуб РПЛ и завершил карьеру

Соловьев жестко раскритиковал приезд Нани в Медиалигу – Дмитрий Егоров ответил телеведущему

В «Зените» отрицают, что Жерсон несчастлив в России: «Просто у него такое выражение лица»

Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ

Матч Первой лиги завершился массовой дракой

«Барса» интересуется Батраковым, экс-тренер «Спартака» может возглавить «МЮ», 31-летний чемпион мира закончил карьеру и другие новости
01:23
Мостовой предсказал улучшение результатов «Спартака»: «А если нет, то я пойду в команду»
01:00
Гурцкая: «Пока в «Зените» не поменяют тренера, будет все хуже и хуже»
00:34
2
Криминалист рассказал, будут ли у Смолова проблемы в тюрьме из-за татуировок
Вчера, 23:59
1
Гвардиола выбрал самую запоминающуюся победу в тренерской карьере
Вчера, 23:50
Мостовой прокомментировал поведение Станковича
Вчера, 23:41
1
ВидеоШалимов раскрыл причину драки после матча «Родина» – «Факел»
Вчера, 23:32
ВидеоМатч Первой лиги завершился массовой дракой
Вчера, 22:55
Кахигао объяснил, почему «Спартак» при нем не зарабатывает на продаже игроков
Вчера, 22:44
1
В «ПСЖ» назвали единственного футболиста, заслужившего «Золотой мяч»
Вчера, 22:22
2
Парфенов взял двух экс-спартаковцев в тренерский штаб «Торпедо»
00:43
Аморима ждут в португальском топ-клубе
00:12
Мостовой прокомментировал поведение Станковича
Вчера, 23:41
1
ВидеоШалимов раскрыл причину драки после матча «Родина» – «Факел»
Вчера, 23:32
Нани назвал «великим человеком» экс-футболиста сборной России: «Удивил меня с приятной стороны»
Вчера, 23:23
Мостовой: «Карпина могут убрать из «Динамо»
Вчера, 23:11
1
ВидеоМатч Первой лиги завершился массовой дракой
Вчера, 22:55
Кахигао объяснил, почему «Спартак» при нем не зарабатывает на продаже игроков
Вчера, 22:44
1
«Зенит» может не отпустить Педро на молодежный ЧМ
Вчера, 22:33
2
В «ПСЖ» назвали единственного футболиста, заслужившего «Золотой мяч»
Вчера, 22:22
2
Жоао Виктор рассказал, почему не перешел в ЦСКА в 2023 году
Вчера, 22:10
Федотов разобрал спорный момент с неназначенным пенальти в ворота «Зенита»
Вчера, 21:58
2
Черданцев объяснил, почему его удивляет поведение Станковича
Вчера, 21:48
5
Левандовски собрал идеального тренера из качеств тех, с кем работал
Вчера, 21:39
ВидеоВингер «Родины» забил шикарный гол «Факелу» в стиле Ямаля
Вчера, 21:30
ФотоЭкс-тренер «Боруссии» Шахин возглавил команду с двумя экс-игроками РПЛ
Вчера, 21:21
Реакция Губерниева на слова испанского премьера об отстранении России и Израиля
Вчера, 21:09
1
Гвардиола назвал самый важный трофей в футболе
Вчера, 20:57
Отец Тюкавина обратился к форварду «Динамо», сыгравшему после полугодичного перерыва
Вчера, 20:47
1
«Манчестер Сити» уволил бармена, надевшего футболку «МЮ» в день дерби
Вчера, 20:35
1
Экс-президент «Спартака»: «Станкович – чистый психопат, агрессивный шизофреник»
Вчера, 20:21
12
Сотрудники «Химок» написали письмо в Госдуму из-за долгов по зарплате
Вчера, 20:12
1
Канчельскис назвал футболиста, который решил бы проблемы «Спартака»
Вчера, 20:10
11
Губерниев высказался о голевой ошибке Акинфеева с «Ростовом»
Вчера, 20:01
1
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
Вчера, 20:00
1
