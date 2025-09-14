2:2 «Динамо» и «Спартака», новый тренер «Торпедо», Захарян сыграл с «Реалом», Федотов близок к возвращению в РПЛ и другие новости

«Торпедо» назначило знаменитого экс-спартаковца на пост главного тренера.

Известная футболистка выделила двух самых харизматичных тренеров РПЛ: «Мужики с яйцами».

Определен клуб РПЛ с худшим трансферным балансом по итогам летнего окна.

Opta определила место РПЛ в списке лучших лиг мира.

Список российских игроков, которых директор «Спартака» хочет видеть в команде.

Стало известно, кто возглавит «Ростов» после второго пришествия Саввиди.

Станковича удалили в конце 1-го тайма матча «Динамо» – «Спартак».

РПЛ. «Динамо» и «Спартак» обменялись дублями Бителло и Ливая (2:2).

Захарян дебютировал в сезоне в матче с «Реалом» – Арсен не играл с февраля.

В «Динамо» сказали, уволят ли Карпина после ничьей со «Спартаком».