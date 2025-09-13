Смерть легенды «Спартака», допрос Смолова, «Зенит» собирается купить шесть бразильцев и другие новости

Умер легендарный администратор «Спартака» Хаджи
Смолова допросили по уголовному делу: итоги
Экс-игрок «Локо» Камано вернулся в РПЛ
ЦСКА продлил контракт с игроком сборной России
Вердикты ЭСК РФС по удалению Кордобы в матче с ЦСКА и неназначенному пенальти в ворота «Краснодара»
«Спартак» пытался летом купить у ЦСКА Кругового и предлагал Хлусевича трем клубам
«Рубин» победил «Динамо Мх» в стартовом матче 8-го тура РПЛ
ЦСКА хотел арендовать одноклубника Захаряна и купить форварда «Зенита»
«Торпедо» убрало третьего тренера за месяц – известен основной кандидат на вакантный пост
«Зенит» собирается купить зимой шесть бразильцев
Источник: «Бомбардир»