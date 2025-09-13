Введите ваш ник на сайте
  Смерть легенды «Спартака», допрос Смолова, «Зенит» собирается купить шесть бразильцев и другие новости

Смерть легенды «Спартака», допрос Смолова, «Зенит» собирается купить шесть бразильцев и другие новости

Сегодня, 01:27

Умер легендарный администратор «Спартака» Хаджи

Смолова допросили по уголовному делу: итоги

Экс-игрок «Локо» Камано вернулся в РПЛ

ЦСКА продлил контракт с игроком сборной России

Вердикты ЭСК РФС по удалению Кордобы в матче с ЦСКА и неназначенному пенальти в ворота «Краснодара»

«Спартак» пытался летом купить у ЦСКА Кругового и предлагал Хлусевича трем клубам

«Рубин» победил «Динамо Мх» в стартовом матче 8-го тура РПЛ

ЦСКА хотел арендовать одноклубника Захаряна и купить форварда «Зенита»

«Торпедо» убрало третьего тренера за месяц – известен основной кандидат на вакантный пост

«Зенит» собирается купить зимой шесть бразильцев

Источник: «Бомбардир»
