Четыре новичка ЦСКА, рекорд 70-летнего Медведева, министр спорта России пригрозил Карпину и другие новости

Роналду признан лучшим игроком всех времен – есть реакция Криштиану
Итог переговоров Баринова с ЦСКА
РПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
Министр спорта России дерзко ответил Геничу и пригрозил Карпину
Стал известен срок дисквалификации Кордобы за удаление в матче с ЦСКА
В Краснодаре открыли аэропорт, который не работал с февраля 2022 года
«Амкал» прошел в 4-й раунд Кубка России, победив «Салют» из Второй лиги; 70-летний Медведев стал самым возрастным игроком в истории российского футбола
«Спартак» бесплатно отдал правого защитника
ЦСКА объявил о трансферах Еременко, Пополитова, Поповича и Кармо
В «Краснодаре» приняли решение по Кокшарову
«БроукБойз» выбили «Леон Сатурн» из Кубка России, Смолов забил и догнал Аршавина по голам
