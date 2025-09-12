Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Четыре новичка ЦСКА, рекорд 70-летнего Медведева, министр спорта России пригрозил Карпину и другие новости

Четыре новичка ЦСКА, рекорд 70-летнего Медведева, министр спорта России пригрозил Карпину и другие новости

Сегодня, 01:25

Роналду признан лучшим игроком всех времен – есть реакция Криштиану

Итог переговоров Баринова с ЦСКА

РПЛ назвала лучшего тренера июля-августа

Министр спорта России дерзко ответил Геничу и пригрозил Карпину

Стал известен срок дисквалификации Кордобы за удаление в матче с ЦСКА

В Краснодаре открыли аэропорт, который не работал с февраля 2022 года

«Амкал» прошел в 4-й раунд Кубка России, победив «Салют» из Второй лиги; 70-летний Медведев стал самым возрастным игроком в истории российского футбола

«Спартак» бесплатно отдал правого защитника

ЦСКА объявил о трансферах Еременко, Пополитова, Поповича и Кармо

В «Краснодаре» приняли решение по Кокшарову

«БроукБойз» выбили «Леон Сатурн» из Кубка России, Смолов забил и догнал Аршавина по голам

Источник: «Бомбардир»
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Радимов оценил решение КДК по Кордобе
09:10
Карпин высказался о возможной отставке из «Динамо»
09:02
Четыре новичка ЦСКА, рекорд 70-летнего Медведева, министр спорта России пригрозил Карпину и другие новости
01:25
Реакция Смолова на повторение результата Аршавина по голам за карьеру
00:48
Экс-спартаковец Маслов подписал контракт с новым клубом
00:12
3
В РПЛ закрылось летнее трансферное окно
00:04
«Динамо» не разрешило Смолову тренироваться с командой: известна причина
Вчера, 23:59
Ари готов вернуться в «Спартак» вместе с Кононовым
Вчера, 23:47
7
Аршавин одним словом охарактеризовал Медведева, сыгравшего в Кубке России в 70 лет
Вчера, 23:35
3
Смолов ответил на вопрос о возбуждении уголовного дела
Вчера, 23:23
3
Все новости
Все новости
Экс-игрок «Факела» и «Ростова» Калинин нашел себе клуб в Европе
09:20
«Интер» поздравил главного тренера «Спартака» с днем рождения
08:38
1
Бразильский новичок ЦСКА обратился к болельщикам
00:24
В РПЛ закрылось летнее трансферное окно
00:04
«Динамо» не разрешило Смолову тренироваться с командой: известна причина
Вчера, 23:59
Ари готов вернуться в «Спартак» вместе с Кононовым
Вчера, 23:47
7
Аршавин одним словом охарактеризовал Медведева, сыгравшего в Кубке России в 70 лет
Вчера, 23:35
3
Смолов ответил на вопрос о возбуждении уголовного дела
Вчера, 23:23
3
«Спартак» бесплатно отдал правого защитника
Вчера, 23:00
6
Вратарь «МЮ» Онана перешел в турецкий клуб
Вчера, 22:53
ФотоЦСКА купил бразильского вингера
Вчера, 22:47
2
Попович объяснил, почему променял «Наполи» на ЦСКА
Вчера, 22:40
ФотоМахачкалинское «Динамо» взяло второго новичка в последний день ТО
Вчера, 22:31
Аршавин высказался о том, что Смолов догнал его в списке лучших бомбардиров России
Вчера, 22:22
7
В «Краснодаре» приняли решение по Кокшарову
Вчера, 22:10
1
ФотоЦСКА забрал из «Наполи» сербского таланта
Вчера, 21:58
1
«Торпедо» объявило о восьми переходах за день
Вчера, 21:43
1
«БроукБойз» выбили «Леон Сатурн» из Кубка России благодаря голам Смолова и Ари
Вчера, 21:27
1
70-летний Медведев – о дебюте за «Амкал»: «Я точно не успокоюсь – надо побить мировой рекорд»
Вчера, 21:18
12
ВидеоСмолов снова забил за «БроукБойз» и догнал Аршавина по голам
Вчера, 21:09
4
ВидеоЦСКА объявил о переходе бывшего спартаковца
Вчера, 21:00
1
Ломаев подписал контракт с клубом РПЛ
Вчера, 20:51
2
«Динамо» продлило контракт с самым дорогим легионером команды
Вчера, 20:43
1
Болельщики «Салюта» скандировали «Амкал» – позор российского футбола»: реакция Медведева
Вчера, 20:35
4
Фото«Ахмат» приобрел полузащитника из Африки
Вчера, 20:27
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 