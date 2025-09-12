В РПЛ закрылось летнее трансферное окно

В полночь официально закрылось трансферное окно для российских клубов.
Больше всех на новичков потратил «Зенит» – 32,7 миллиона евро.
Вторым идет «Спартак» с тратами на уровне 26,98 млн евро. Замкнуло топ-3 «Динамо» – 21 миллион евро.
ЦСКА заплатил за новых игроков 16,29 млн евро, но параллельно заработал 19,17 млн, оставшись в плюсе.
Что касается самых дорогих покупок и продаж, то это Жерсон (в «Зенит» из «Фламенго» за 25 млн евро) и Хорхе Карраскаль (из «Динамо» во «Фламенго» за 12,5 млн евро) соответственно.
Источник: «Бомбардир»