Овечкин за летний отпуск заработал в 6 раз больше, чем самый высокооплачиваемый игрок РПЛ зарабатывает за год

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин минувшим летом заработал миллиарды рублей на рекламе.

«Более 3,3 млиллиарда рублей мог заработать на рекламе Александр Овечкин за свой за отпуск в России.

Овечкин в межсезонье НХЛ заключил до десяти рекламных соглашений сразу с несколькими российским компаниями – от ставок на спорт до продуктов.

Заработок за отпуск у Овечкина получился примерно в три раза больше годовой зарплаты в «Вашингтоне», – написал источник.

Для сравнения: самый высокооплачиваемый игрок РПЛ Вильмар Барриос («Зенит») зарабатывает 5 миллионов евро в год (примерно 499 миллионов рублей).

6 апреля российский хоккеист установил бомбардирский рекорд НХЛ.

Он забил 897 голов в регулярном чемпионате.

Овечкин опередил канадца Уэйна Гретцки, у которого 894 шайбы.

Белорусская теннисистка за 2 недели заработала больше, чем любой игрок РПЛ за год