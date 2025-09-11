Введите ваш ник на сайте
  • Овечкин за летний отпуск заработал в 6 раз больше, чем самый высокооплачиваемый игрок РПЛ зарабатывает за год

Овечкин за летний отпуск заработал в 6 раз больше, чем самый высокооплачиваемый игрок РПЛ зарабатывает за год

Сегодня, 09:18
7

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин минувшим летом заработал миллиарды рублей на рекламе.

«Более 3,3 млиллиарда рублей мог заработать на рекламе Александр Овечкин за свой за отпуск в России.

Овечкин в межсезонье НХЛ заключил до десяти рекламных соглашений сразу с несколькими российским компаниями – от ставок на спорт до продуктов.

Заработок за отпуск у Овечкина получился примерно в три раза больше годовой зарплаты в «Вашингтоне», – написал источник.

Для сравнения: самый высокооплачиваемый игрок РПЛ Вильмар Барриос («Зенит») зарабатывает 5 миллионов евро в год (примерно 499 миллионов рублей).

  • 6 апреля российский хоккеист установил бомбардирский рекорд НХЛ.
  • Он забил 897 голов в регулярном чемпионате.
  • Овечкин опередил канадца Уэйна Гретцки, у которого 894 шайбы.

Белорусская теннисистка за 2 недели заработала больше, чем любой игрок РПЛ за год

Еще по теме:
«Сочи» объявил об уходе двух игроков
ЦСКА предлагал 37 миллионов за бельгийского таланта 3
Бубнов назвал лучшего тренера РПЛ прямо сейчас 1
Источник: телеграм-канал SHOT
Россия. Премьер-лига
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Иван Петров 1986
1757574734
Вот почему у нас и нет ни хрена. Огромные деньжищи идут не понятно куда, лучше бы они шли на науку, в промышленность. Но это никому не нужно. Они идут дебилам.
subbotaspartak
1757575641
Зачем кого-то сравнивать с Овечкиным. Несравненный.......
MaxRnD
1757577123
Сначала ты работаешь на "зачётку", потом она на тебя ...
