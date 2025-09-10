Покупка «Спартака», трансфер из ЦСКА в «Акрон», новый клуб Тедеско, 11:1 Норвегии и другие новости

Перрен объяснил, почему выбрал «Краснодар» вместо «Спартака».
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Отец Кокшарова пошел на открытый конфликт с «Краснодаром»: «Нам поставили ультиматум».
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