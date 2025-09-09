Трагедия в «Спартаке», ФИФА готовит матч Россия – США, ЦСКА назвал цену на Кисляка и другие новости

Стала известна судьба Ямаля, потерявшего паспорт в Турции
Захарян получил новую травму – есть реакция «Сосьедада»
ФИФА готовит матч Россия – США: предложены два города для проведения игры
Скоропостижно ушел из жизни известный сотрудник «Спартака»
Кисляк одобрил трансфер в «Бешикташ» – ЦСКА назвал цену
В Первой лиге случилась смена лидера
«Спартак» дожал трансфер защитника Джику
ЦСКА интересуется форвардом, поигравшим с Роналду
Италия после двух автоголов выгрызла победу над Израилем, домашнее поражение Беларуси и другие результаты отбора ЧМ-2026
«Спартак» легко победил лидера чемпионата Беларуси в товарищеском матче
Источник: «Бомбардир»