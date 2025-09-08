Губерниев считает позором, что на «Золотой мяч» не номинированы игроки из ФНЛ

Телеведущий Дмитрий Губерниев расстроен, что в списке претендентов на «Золотой мяч» нет представителей Первой лиги.

«ПОЗОР!

Увидел номинантов на «Золотой мяч» и что мы видим? Опять эти фамилии, которые у всех на слуху, голы в финалах ЛЧ, миллионы просмотров… А ГДЕ настоящая сила футбола?! Где ЛУЧШАЯ ЛИГА МИРА?!

Вы хоть видели, как в Красноярске по сугробам мяч катают? А как «КАМАЗ» тащит, несмотря на экономику и дороги? Это вам не ваш «Энфилд» с подогревом газона, это честный русский футбол, где не симулируют от касания, а встают после удара в голову, поправляют повязку и бегут дальше!

Ужас, товарищи, ужас!

Ни одного игрока «Шинника», ни одного монстра из «Сокола»! Вы серьезно хотите убедить меня, что там в Париже или Мадриде кто-то играет лучше, чем парень из Ульяновска, забивший на 95 минуте дальним ударом в ворота «Арсенала» из Тулы?!

«Золотой мяч» без Первой лиги – это как биатлон без патронов!» – написал Губерниев.