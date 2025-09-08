Введите ваш ник на сайте
  Губерниев считает позором, что на «Золотой мяч» не номинированы игроки из ФНЛ

Губерниев считает позором, что на «Золотой мяч» не номинированы игроки из ФНЛ

Вчера, 19:59
4

Телеведущий Дмитрий Губерниев расстроен, что в списке претендентов на «Золотой мяч» нет представителей Первой лиги.

«ПОЗОР!

Увидел номинантов на «Золотой мяч» и что мы видим? Опять эти фамилии, которые у всех на слуху, голы в финалах ЛЧ, миллионы просмотров… А ГДЕ настоящая сила футбола?! Где ЛУЧШАЯ ЛИГА МИРА?!

Вы хоть видели, как в Красноярске по сугробам мяч катают? А как «КАМАЗ» тащит, несмотря на экономику и дороги? Это вам не ваш «Энфилд» с подогревом газона, это честный русский футбол, где не симулируют от касания, а встают после удара в голову, поправляют повязку и бегут дальше!

Ужас, товарищи, ужас!

Ни одного игрока «Шинника», ни одного монстра из «Сокола»! Вы серьезно хотите убедить меня, что там в Париже или Мадриде кто-то играет лучше, чем парень из Ульяновска, забивший на 95 минуте дальним ударом в ворота «Арсенала» из Тулы?!

«Золотой мяч» без Первой лиги – это как биатлон без патронов!» – написал Губерниев.

  • Главный претендент на «Золотой мяч» по версии букмекеров – Усман Дембеле из «ПСЖ».
  • Нападающий помог парижанам в этом году выиграть Лигу чемпионов и Лигу 1.
  • Вручение «Золотого мяча» состоится 22 сентября.

Еще по теме:
Губерниев прокомментировал победу России над Катаром 2
Губерниев прокомментировал 0:0 России с Иорданией 2
Губерниев завидует Карпину: «Потому что у него две зарплаты» 7
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. PARI Первая лига Губерниев Дмитрий
Комментарии (4)
Plyash
1757352681
Очередные "месячные дни" у нашего великого ритора и обозревателя . Глянь , как его распарило ... Надо бы лёд к челу Диминому приложить , как бы не свихнулся .
Ответить
...уефан
1757354402
...ещё немного, и это существо в дурке!...
Ответить
Burtaze
1757355003
По делу Митька предъявляет этим уефэшным удодам, у нас в ФНЛ Дембеле был бы бледной тенью того же Амура Калмыкова из Тульского Арсенала
Ответить
АК 68
1757358204
Похоже забухал, даже вчера биатлон показывали с другим комментатором, было одно удовольствие смотреть, без его глупых домыслов и выводов.
Ответить
