Генич подробно высказался об ужесточении лимита в РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о планируемом изменении лимита на легионеров в чемпионате России.

Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.

При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

«Меня вообще всe это беспокоит. При всeм уважении к Министерству спорта понятно, что, если в названии есть слово «спорт», Министерство должно в нeм участвовать, но, мне кажется, если ты [министр спорта] хочешь себя показать, ты можешь это сделать только через футбол. Ограничения в фигурном катании, лыжах или гандболе затронут мало кого, а футбол обсуждает большинство жителей нашей страны, и он чаще всего самый демократичный и, порой бывает, самый токсичный.

Идея Министерства задействовать как можно больше профессиональных спортсменов из России понятна, но, мне кажется, министерство в первую очередь должно думать о массовом спорте и развитии детско‑юношеской системы. Для развития профессиональных спортсменов, если мы говорим про высшую лигу, это прерогатива РФС и РПЛ. Это их задача – подводить игроков на высочайший уровень и уровень сборной.

Абсолютно верное замечание, кто же эти 10 легионеров, которые будут за пять мест бороться. Пять – значит, будут какие-то пассажиры, которые приедут и также будут занимать места российских ребят. Сделайте 10 в заявке и семь-восемь в поле. Пусть они конкурируют. Сделайте единую заявку: 10-15. Если хочет тренер выпустить 10 иностранцев для чемпионства, пусть выпускает, ведь может быть, что эти 15 россиян не соответствуют уровню. Кроме того, из‑за санкций и отсутствия участия в международных соревнованиях уровень чемпионата снизился. Мы с огромными глазами смотрим на Луиса Энрике, Жерсона, Жедсона Фернандеша, Дугласа Сантоса, потому что они повышают уровень. Другие легионеры ярко себя проявляют, Кордоба, например. В Южной Америке смотрят на них, играют в России, значит надо туда отправлять, сильная лига.

Мы сейчас идeм по другому пути. У нас многие сейчас делают выбор в пользу Саудовской Аравии, только потому что там Криштиану Роналду играет. Я считаю, что Министерство не должно здесь влиять. Вторая и Первая лиги – хотите за них взяться – пожалуйста! Думайте, как развивать там молодых российских игроков, а РПЛ, высшую лигу, спорт высших достижений, трогать не стоит», – сказал Генич в эфире «Матч ТВ».