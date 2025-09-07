5:3 «Зенита», трансфер Медины, конфуз «Краснодара», новый клуб Зидана и другие новости

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В РПЛ может появиться налог на легионеров.

Отбор ЧМ-2026. Португалия забила 5 голов Армении, Роналду сделал дубль.

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