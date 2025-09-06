Введите ваш ник на сайте
  • Дегтярев сказал, куда пойдут деньги при удвоении цены за покупку легионеров в РПЛ

Дегтярев сказал, куда пойдут деньги при удвоении цены за покупку легионеров в РПЛ

6 сентября, 18:56
15

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что в российском футболе может появиться специальный фонд на развитие детско‑юношеского спорта.

«Лимит на легионеров в нашей лиге – восемь иностранцев на поле из 11 человек. Представляете? Мы ставим цель: десять в заявке и пять на поле к 2028 году. Я вижу это так, как руководитель. Нужно обсудить плавность этого перехода. Мы соберем клубы и эту тему обсудим.

Дискуссии неуместны, опираясь на международный опыт. Он не в пользу тех, кто ратует за отмену лимита или мягкий вариант. Нам надо развивать молодежь, детско‑юношеский спорт. Заниматься будем все вместе. Соберем 16 клубов и посмотрим, чем они занимаются: у кого какие академии, какие карьерные траектории молодых игроков.

Какие еще надо принять меры? Потолок [зарплат]? Это может быть. Может не быть.

Может, мы введем фонд развития детско‑юношеского футбола. В некоторых странах такое есть. Если есть горячее желание потратить 30 миллионов условных единиц на какого‑то иностранца, то пожалуйста. Но давайте умножим ваши расходы на два: столько положить в фонд развития детей в российском футболе», – сказал Дегтярев.

  • Ранее Дегтярев говорил, что потолок зарплат по примеру КХЛ может быть ориентиром для российского футбола. Ограничение по зарплатам может быть введено со следующего сезона.
  • На 9 сентября намечена встреча министра с представителями клубов РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига
andrei-sarap-yandex
1757175285
ему в карман
Ответить
NewLife
1757176066
ШиЗа (штрафы и запреты) - единственное на что способны люди, привыкшие тратить не свои деньги.
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1757178194
Ещё бы бани предложил построить повсеместно)))
Ответить
andr2112
1757180555
С утра давал комментарий по этому поводу, но поторюсь - карман однозначно)
Ответить
BRO_football
1757181744
Тоже хорошая идея. Не хотите лимит на легионеров - платите взнос после каждой покупки легионера
Ответить
rash1959
1757183935
"Поможем детям, только детям, и никому другому" (О.Бендер = М.Дегтярев)
Ответить
somn
1757184827
Остап Бендер отдыхает. У него было 400 способов отбора денег, у Дегтярёва, судя по пафосу - больше.
Ответить
vvv123
1757190182
Это копейки, надо заниматься конкретно, тов. Дегтярев!
Ответить
алдан2014
1757193451
Кажется этот министр долго не усидит в своем уютном кресле.
Ответить
TOMSON
1757194740
Нужно создать систему при который своего игрока было бы выгоднее воспитать чем купить. При этом нужно поощрять воспитание, а не усложнять покупку. Например, заставить игрока отдавать % от зп в родную школу и лично тренеру его воспитавшему. Тогда появится смысл работать в долгую.. Давать лишнее место для легионера на поле при условии, что например на поле 4 и более воспитанника и тд У немцев тех же подсмотреть… Но чего точно не должно быть, так вот таких скачков в лимите. Если выбрали систему жесткого лимита, значит ей и придерживаемся. А не так, что через год все пересматриваем..
Ответить
