В РПЛ может появиться налог на легионеров

6 сентября, 15:35
14

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев допустил появление налога на легионеров в РПЛ.

«Может, мы введем фонд развития детско‑юношеского футбола. В некоторых странах такое есть. Если есть горячее желание потратить 30 миллионов условных единиц на какого‑то иностранца, то пожалуйста.

Но давайте умножим ваши расходы на два: столько положить в фонд развития детей в российском футболе», – сказал Дегтярев.

  • Дегтярев также инициирует ужесточение лимита на легионеров.
  • Министр на следующей неделе обсудит с клубами предлагаемые инициативы.
  • Дегтярев занял пост в прошлом году.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Дегтярев Михаил
andr2112
1757163476
"Если есть горячее желание потратить 30 миллионов условных единиц на какого‑то иностранца, то пожалуйста.Но давайте умножим ваши расходы на два: столько положить мне в карман», – сказал Дегтярев.
vick-north-west
1757163835
Ну да, ну да, налог на гастарбайтеров и запрет в доставку и в такси уже ввели... А чем эти лучше?
Desma
1757164376
С появлением налога на легионеров появится возможность наложения санкций. Верной дорогой идёте товарисч.......
rash1959
1757167470
Зачем обнародовать эпикриз больного дяди.
...уефан
1757168545
...и билеты "Спортлото" в нагрузку. Далее по тексту, думаю, все помнят...
Литейный 4 (returned)
1757171554
Видать этот депутат за свою жизнь честно не заработал ни копейки. Не умеет, а только паразитирует. Гыгыгы
timon2401
1757173059
По-нашему)))) помощь больным детям собираем по эсэмэскам, развитие детского спорта за счет частников… Зато зарплата министрам, депутатам за счет налогоплательщиков(((( Государством это назвать трудно… Территория с границами.
Semenycch
1757173407
А вот это верное решение, я по поводу налогов на иностранцев! Все верно! И эти налоги должны медленно повышаться, чтобы у любого клуба был выбор, вырастить и вывести в великий футбол своего пацана или купить иностранца!
gor77
1757173785
Вот уж точно про этого фехтовальщика: Подошла ко мне цыганка: - Дай денег. - Нет денег - говорю. Она на меня посмотрела и говорит: - Работать надо. РА-БО-ТАТЬ. )))))))
Cleaner
1757177963
Доить ВСЕХ! Вот главный лозунг любой власти!!!...(((
