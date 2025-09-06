В РПЛ может появиться налог на легионеров

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев допустил появление налога на легионеров в РПЛ.

«Может, мы введем фонд развития детско‑юношеского футбола. В некоторых странах такое есть. Если есть горячее желание потратить 30 миллионов условных единиц на какого‑то иностранца, то пожалуйста.

Но давайте умножим ваши расходы на два: столько положить в фонд развития детей в российском футболе», – сказал Дегтярев.