В РПЛ может появиться налог на легионеров

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев допустил появление налога на легионеров в РПЛ.
«Может, мы введем фонд развития детско‑юношеского футбола. В некоторых странах такое есть. Если есть горячее желание потратить 30 миллионов условных единиц на какого‑то иностранца, то пожалуйста.
Но давайте умножим ваши расходы на два: столько положить в фонд развития детей в российском футболе», – сказал Дегтярев.
- Дегтярев также инициирует ужесточение лимита на легионеров.
- Министр на следующей неделе обсудит с клубами предлагаемые инициативы.
- Дегтярев занял пост в прошлом году.
Источник: «Матч ТВ»