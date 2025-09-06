Введите ваш ник на сайте
  Новый защитник «Спартака», «Зенит» планирует избавиться от двух легионеров, слова Клаудиньо про Россию проверяет Генпрокуратура и другие новости

Новый защитник «Спартака», «Зенит» планирует избавиться от двух легионеров, слова Клаудиньо про Россию проверяет Генпрокуратура и другие новости

6 сентября, 01:41

Месси сообщил, что больше не сыграет за сборную в Аргентине

«Спартак» объявил о трансфере защитника Ву: подробности сделки

«Зенит» планирует избавиться от двух легионеров

Карпин не взял пять футболистов сборной России на матч с Катаром

Фанаты киевского «Динамо» угрожают румынскому новичку, который восхищался Соловьевым и Путиным

Генпрокуратура начала проверку высказываний Клаудиньо про Россию

Роналду оттолкнул болельщика в Ереване

Сокрушительные поражения Беларуси и Азербайджана, Франция победила Украину и другие результаты европейского отбора ЧМ-2026

Тедеско может сорвать трансфер «Спартака»

На ЧМ-2026 вышла первая африканская сборная – уже известны 17 из 48 участников турнира

Источник: «Бомбардир»
Главные новости
Сборная Азербайджана уволила тренера, бравшего Евро
12:59
1
РФС предложили 2 города для матчей Россия – США
12:48
5
Плющенко призвал уволить Карпина из сборной и предложил замену: «Было бы намного интереснее»
12:35
4
«Зенит» планирует в октябре сыграть с клубом Примеры в Испании
12:21
3
Директор «Спартака» прилетел в Стамбул за защитником Джику
11:59
9
ФИФА готовит матч Россия – США
11:48
17
Губерниев прокомментировал победу России над Катаром
11:16
2
Круговой поделился эмоциями от встречи с Клаудиньо, который негативно высказался о России
10:58
1
Захаряна призвали покинуть Испанию: «Ничего, кроме лазарета, он там не увидит»
10:45
2
Пименов заявил о появлении в России элитного игрока без слабых мест
10:29
5
Глушаков: «Пока «Спартак» меня не вернет, чемпионство выиграть будет сложно»
13:29
2
«Динамо» выиграло матч в отсутствие Карпина
13:14
2
В «МЛ Витебск» назвали историческим день матча со «Спартаком»
12:10
3
Тюкавин восстановился от травмы и готов к матчу со «Спартаком», которому забил 5 голов
11:41
2
Кандидаты на звание лучшего игрока РПЛ в июле-августе – 0 спартаковцев
11:07
10
Захарян получил новую травму
10:22
7
Роман Ротенберг вызвался помочь Карпину в «Динамо»
10:12
6
Тренер Катара Лопетеги оценил уровень игроков России
10:04
1
ВидеоКисляк прокомментировал дебютный гол за Россию
09:53
ВидеоНа «ВТБ Арене» за неделю до «Динамо» – «Спартак» прошел регбийный матч
09:43
«Матч ТВ» покажет только 2 игры 8-го тура РПЛ
09:31
15
Медина трогательно попрощался с Россией
09:18
1
ВидеоСафонов объяснил кардинальное изменение имиджа
09:09
2
Радимов признался, что бросил пить
09:01
20
Сафонов рассказал, чего ему не хватает в «ПСЖ»
08:48
2
Круговой – после матча с Катаром: «Кислого – с голом, Луку – с дебютом»
08:40
ФотоОпределен лучший игрок матча Катар – Россия
08:19
1
ВидеоЯмаль потерял паспорт в Турции
07:54
5
Россия разгромила лучшую команду Азии, тренерский трофей Мостового, срыв трансфера «Спартака» и другие новости
01:06
Робиньо на зоне возглавил команду «Насильники»
00:49
5
