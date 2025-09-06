Новый защитник «Спартака», «Зенит» планирует избавиться от двух легионеров, слова Клаудиньо про Россию проверяет Генпрокуратура и другие новости

Месси сообщил, что больше не сыграет за сборную в Аргентине

«Спартак» объявил о трансфере защитника Ву: подробности сделки

«Зенит» планирует избавиться от двух легионеров

Карпин не взял пять футболистов сборной России на матч с Катаром

Фанаты киевского «Динамо» угрожают румынскому новичку, который восхищался Соловьевым и Путиным

Генпрокуратура начала проверку высказываний Клаудиньо про Россию

Роналду оттолкнул болельщика в Ереване

Сокрушительные поражения Беларуси и Азербайджана, Франция победила Украину и другие результаты европейского отбора ЧМ-2026

Тедеско может сорвать трансфер «Спартака»

На ЧМ-2026 вышла первая африканская сборная – уже известны 17 из 48 участников турнира