  • Главная
  • Новости
  • В Кремле прокомментировали ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

В Кремле прокомментировали ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Сегодня, 10:17
4

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о скором ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Это специалисты должны решать», – сказал Песков.

  • Накануне министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число иностранцев на поле пятью игроками при десяти в клубной заявке.
  • Он отметил, что во многих странах мира действует достаточно жесткий лимит: «В Испании в заявке клуба на сезон должно быть не более 5 игроков из стран – не членов Евросоюза, из которых не более 3 в заявке на матч. В Италии в заявке клуба на матч должно быть не менее 8 итальянцев и не более 2 игроков из стран – не членов Евросоюза. В Китае в заявку на матч могут быть включены 5 легионеров».
  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
  • В РПЛ сейчас пауза на матчи сборных.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига
