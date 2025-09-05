В Кремле прокомментировали ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о скором ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.
«Это специалисты должны решать», – сказал Песков.
- Накануне министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число иностранцев на поле пятью игроками при десяти в клубной заявке.
- Он отметил, что во многих странах мира действует достаточно жесткий лимит: «В Испании в заявке клуба на сезон должно быть не более 5 игроков из стран – не членов Евросоюза, из которых не более 3 в заявке на матч. В Италии в заявке клуба на матч должно быть не менее 8 итальянцев и не более 2 игроков из стран – не членов Евросоюза. В Китае в заявку на матч могут быть включены 5 легионеров».
- Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
- При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
- В РПЛ сейчас пауза на матчи сборных.
Источник: «Р-Спорт»