Россия не смогла победить Иорданию, трансферы «Краснодара» и «Ахмата», Угальде мог уйти в другой московский клуб и другие новости

Раскрыт порядок изменения лимита в РПЛ – клубы могут заставить платить двойную цену за покупку легионеров
Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС
Угальде летом мог сменить «Спартак» на другой московский клуб
«Ахмат» подписал экс-игрока сборной России
39-летний Ари возобновил карьеру в московском клубе
Леви покинул «Тоттенхэм» после 24 лет работы в клубе
«Краснодар» объявил о переходе Пальцева
Россия не смогла победить Иорданию, зато Карпин побил рекорд Романцева в сборной
Роналду жарко встретили в аэропорту Еревана
Сенсационное поражение Германии от Словакии и другие результаты 5-го тура европейского отбора ЧМ-2026
