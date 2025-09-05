Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  • Россия не смогла победить Иорданию, трансферы «Краснодара» и «Ахмата», Угальде мог уйти в другой московский клуб и другие новости

Россия не смогла победить Иорданию, трансферы «Краснодара» и «Ахмата», Угальде мог уйти в другой московский клуб и другие новости

Сегодня, 01:23

Раскрыт порядок изменения лимита в РПЛ – клубы могут заставить платить двойную цену за покупку легионеров

Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС

Угальде летом мог сменить «Спартак» на другой московский клуб

«Ахмат» подписал экс-игрока сборной России

39-летний Ари возобновил карьеру в московском клубе

Леви покинул «Тоттенхэм» после 24 лет работы в клубе

«Краснодар» объявил о переходе Пальцева

Россия не смогла победить Иорданию, зато Карпин побил рекорд Романцева в сборной

Роналду жарко встретили в аэропорту Еревана

Сенсационное поражение Германии от Словакии и другие результаты 5-го тура европейского отбора ЧМ-2026

Главные новости
❗️ Важное предупреждение тем, кто заходит на «Бомбардир» с помощью Google
29
Ву стал рекордсменом «Спартака», не сыграв ни минуты
14:22
2
«Хрена себе!»: Радимов – о новом главе «Зенита»
14:01
3
ВидеоОбращение новичка «Спартака» Ву к болельщикам
13:37
5
ВидеоГрилиш бурно отпраздновал удачный старт сезона в Швеции
13:11
1
Фото«Спартак» объявил о трансфере защитника Ву
13:03
11
Мама Канчельскиса живет на Украине: «Мы должны только молиться»
12:25
5
В сборной Иордании назвали лучшего игрока России
11:53
У спартаковца Зорина есть серьезный вопрос к Карпину
11:25
5
Реакция Батракова на вопрос о трансфере в «Зенит»
10:58
4
ФотоСтал известен номер Ву в «Спартаке»
14:38
Зенитовец Энрике отреагировал на похвалу от Анчелотти
14:13
1
ЦСКА победил в утреннем товарищеском матче (6:0)
13:49
1
Моцпан: «Игроки «Зенита» могут и на 10 тысяч рублей в месяц прожить»
13:31
Фото«Спартак» объявил о трансфере защитника Ву
13:03
11
Селлами: «Все игроки сборной России – выдающиеся»
12:57
Узбекистан сыграет с 2-кратным чемпионом мира в Малайзии
12:46
Колосков выступил в защиту Карпина после ничьей России с Иорданией
12:34
1
Мама Канчельскиса живет на Украине: «Мы должны только молиться»
12:25
5
Тренер Иордании выступил с пожеланием в адрес России
12:14
1
В сборной Иордании назвали лучшего игрока России
11:53
Сборная России продлила беспроигрышную серию
11:36
2
У спартаковца Зорина есть серьезный вопрос к Карпину
11:25
5
Игрок Иордании: «Россия обязательно выиграет чемпионат мира»
11:16
11
Реакция Батракова на вопрос о трансфере в «Зенит»
10:58
4
Подробности трансфера защитника Ву в «Спартак»
10:46
8
Месси сообщил, что больше не сыграет за сборную в Аргентине
10:22
2
В Кремле прокомментировали ужесточение лимита на легионеров в РПЛ
10:17
4
Пальцев подробно рассказал о срыве трансфера в «Спартак»
09:58
5
Месси допустил, что не поедет на ЧМ-2026
09:46
Глава ВТБ прокомментировал неудачный старт Карпина в «Динамо»
09:38
1
Анчелотти похвалил игрока «Зенита»
09:30
8
Попов заявил, что Карпин не должен работать тренером
09:20
1
Чернов признался, что не расстроился уходу из «Спартака»
09:05
2
Миранчук назвал ничью с Иорданией «неплохим» результатом
08:45
2
