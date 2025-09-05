Россия не смогла победить Иорданию, трансферы «Краснодара» и «Ахмата», Угальде мог уйти в другой московский клуб и другие новости

Раскрыт порядок изменения лимита в РПЛ – клубы могут заставить платить двойную цену за покупку легионеров

Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС

Угальде летом мог сменить «Спартак» на другой московский клуб

«Ахмат» подписал экс-игрока сборной России

39-летний Ари возобновил карьеру в московском клубе

Леви покинул «Тоттенхэм» после 24 лет работы в клубе

«Краснодар» объявил о переходе Пальцева

Россия не смогла победить Иорданию, зато Карпин побил рекорд Романцева в сборной

Роналду жарко встретили в аэропорту Еревана

Сенсационное поражение Германии от Словакии и другие результаты 5-го тура европейского отбора ЧМ-2026