Клубы РПЛ могут заставить платить двойную цену за покупку легионеров

Министр спорта России Михаил Дегтярев предложил перечислять в фонд развития детского футбола ту же сумму, за которую клубы приобретут иностранных игроков.

«Потолок зарплат [в РПЛ] обсуждается. Государство делает цель. Дальше идут инструменты, которое футбольное сообщество может без государственных органов обсудить. В разных лигах встречаются разные варианты.

Например, если иностранца приглашаешь, готов заплатить за него, например, 50 миллионов долларов, то столько же перечисляй в фонд развития детского футбола. 50 сюда – 50 на детей в России. Пусть у себя внутри сами разберутся, но государство определит цель.

9 сентября я пригласил [собрание с клубами РПЛ], все будут. Явка высокая. Такие фамилии, к которым вообще не подъедешь. Все будут в министерстве», – сказал Дегтярев.