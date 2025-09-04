Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иордания Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Клубы РПЛ могут заставить платить двойную цену за покупку легионеров

Клубы РПЛ могут заставить платить двойную цену за покупку легионеров

Сегодня, 13:09
7

Министр спорта России Михаил Дегтярев предложил перечислять в фонд развития детского футбола ту же сумму, за которую клубы приобретут иностранных игроков.

«Потолок зарплат [в РПЛ] обсуждается. Государство делает цель. Дальше идут инструменты, которое футбольное сообщество может без государственных органов обсудить. В разных лигах встречаются разные варианты.

Например, если иностранца приглашаешь, готов заплатить за него, например, 50 миллионов долларов, то столько же перечисляй в фонд развития детского футбола. 50 сюда – 50 на детей в России. Пусть у себя внутри сами разберутся, но государство определит цель.

9 сентября я пригласил [собрание с клубами РПЛ], все будут. Явка высокая. Такие фамилии, к которым вообще не подъедешь. Все будут в министерстве», – сказал Дегтярев.

  • Сегодня Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число иностранцев на поле 5 игроками при 10 в клубной заявке.
  • Ранее Дегтярев говорил, что потолок зарплат по примеру КХЛ может быть ориентиром для российского футбола. Ограничение по зарплатам может быть введено со следующего сезона.

Еще по теме:
Осинькин возглавил «Сочи»
Скопинцев недоволен снижением количества игрового времени в «Динамо» при Карпине
Бубнов поставил оценку Станковичу по итогам 7 туров 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kollljan
1756981541
Т.е., если я правильно понял, Дегтярёву в карман.
Ответить
Artemka444
1756981630
Что за бред, такое тока у нас могут придумать
Ответить
Цугундeр
1756981643
) Дурканутый какой-то Мишаня.. Легче позвонить "человеку из Кееемерово" и "..заплатить за него, например, 50 миллионов долларов") Был министр- нет министра.
Ответить
SLADE2019
1756981845
Здесь только одно на ум приходит - без комментариев.
Ответить
нейтральныйкакникто
1756982163
Идея нормальная-на иностранных футболистов ввести повышенный тариф(пошлины , налог ), как пошлины на импортные товары из-за рубежа!Другое дело где будут оседать эти деньги, какие крохи дойдут из фонда в настоящие детские футбольные школы??!!
Ответить
ПалкоВводецъ007
1756982634
И так душат долбанным лимитом, так хотят вообще, чтобы чемпионат стал тухлым и унылым. Гыгыгы
Ответить
ScarlettOgusania
1756984637
и все сразу поняли, в чьи карманы утекут деньги из "фонда развития детского футбола"...) короче, министр решил вбить гвоздь в развитие РПЛ, "кина не будет"..!!! возвращаемся в шальные 90-е...
Ответить
Главные новости
❗️ Важное предупреждение тем, кто заходит на «Бомбардир» с помощью Google
11
Месси обвинили в угрозах заблокировать попадание в сборную Аргентины игроку МЛС
14:16
ФотоОсинькин возглавил «Сочи»
14:06
Бубнов поставил оценку Станковичу по итогам 7 туров
13:38
1
Клубы РПЛ могут заставить платить двойную цену за покупку легионеров
13:09
7
Реакция Семака на возвращение статуса легионера к Дугласу Сантосу
12:49
Черданцев раскритиковал ужесточение лимита
12:22
8
Семак отреагировал на смену Медведева Зыряновым в «Зените»
12:14
2
Бубнов: «Для нашего футбола происходит опасное явление»
12:07
3
Реакция Семака на ужесточение лимита
11:51
8
Все новости
Все новости
Скопинцев недоволен снижением количества игрового времени в «Динамо» при Карпине
13:54
«Спартак» анонсировал товарищеский матч с иностранным клубом
13:25
2
Во пропустит матч сборной Камеруна из-за трансфера в «Спартак»
12:34
1
Черданцев раскритиковал ужесточение лимита
12:22
8
Семак отреагировал на смену Медведева Зыряновым в «Зените»
12:14
2
Бубнов: «Для нашего футбола происходит опасное явление»
12:07
3
Министр спорта РФ обсудит с клубами РПЛ потолок зарплат
12:05
1
Реакция Семака на ужесточение лимита
11:51
8
Миранчук ответил на критику президента «Сьона»
11:44
1
Раскрыт порядок изменения лимита в РПЛ
11:30
12
В «Сан-Паулу» отреагировали на интерес ЦСКА к покупке Кармо
11:21
Аршавин назвал глупостью введение жесткого лимита в РПЛ
11:08
3
«Акрон» отдал в аренду легионера
10:51
Медведев ответил, может ли он вернуться на руководящий пост в «Зените» вместо Зырянова
10:39
4
В Гане рассказали, когда Джику подпишет контракт со «Спартаком»
10:21
Агент Жерсона рассказал о самочувствии игрока в «Зените»
10:06
1
Дегтярев рассказал о плане ужесточения лимита в РПЛ: «Никаких здесь дискуссий»
10:02
8
Глебов из ЦСКА назвал топ-клуб, в который мечтает перейти
09:56
Жерсон проиграл суд бывшему агенту, который не позволил ему перейти в «Динамо»
09:30
2
Семин сказал, что его удивляет в игре ЦСКА
09:16
1
Названа причина срыва трансфера в «Динамо» игрока из чемпионата Израиля
09:08
Акинфеев назвал главный приз для игрока ЦСКА, заработавшего больше всех кепок
08:57
1
Григорян назвал игрока, который иногда выглядел нелепо в «Спартаке»
08:38
8
Назван размер зарплаты Джику в «Спартаке»
08:29
5
Черданцев отреагировал на слова Карпина о готовности уйти из «Динамо»
08:18
Прогноз Слуцкого на место «Спартака» в РПЛ в этом сезоне
08:00
17
Радимов сказал, почему Кордоба заслуживает дисквалификации
07:44
14
Гаджиев хочет организовать бой Дзюбы со Смоловым
00:26
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 