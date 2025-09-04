Введите ваш ник на сайте
Черданцев раскритиковал ужесточение лимита

4 сентября, 12:22
16

Комментатор Георгий Черданцев высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Ужесточение лимита на легионеров приведет в последнюю очередь (если вообще приведет) к профессиональному росту российских футболистов, а в первую очередь приведет к снижению уровня чемпионата России и как следствие снижению его коммерческой привлекательности.

В первую же очередь это приведет к росту сумм в контрактах и так в большинстве своем переоцененных российских футболистов.

Пример Китая? Да, у них жесткий лимит на легионеров. Но прогрессирует ли сборная Китая? Нет. Стала ли китайская лига сильнее при таком лимите? Нет. Стало ли в Китае больше талантливых футболистов? Нет.

Пример Европы вообще некорректный. Там по сути нет лимита.

В Бундеслиге его нет вообще, что не мешает сборной Германии оставаться одной из сильнейших в мире. Потому что хорошо развит детско-юношеский футбол и международный скаутинг, когда талантливого юниора замечают в раннем возрасте и перевозят жить и тренироваться в Германию, где он затем получит немецкий паспорт, чтобы играть за сборную.

В других странах лимит чистая условность. Если легионерами не считаются футболисты из 27(!!!) стран ЕС, то какой же это лимит. А что касается южноамериканцев, то у большинства из них есть второй европейский паспорт как раз для того, чтобы обходить лимит по заявке на матч.

Мы же берем и загоняем себя в рамки, когда клуб должен комплектоваться ТОЛЬКО за счет игроков с российским паспортом. Это невозможно. В России нет такого количества футболистов уровня РПЛ, ну просто физически нет. А нужно минимум 100 для 16 команд. Это нереально.

А самое главное Батраков или Кисляк играли бы в основе при любом лимите.

На мой взгляд совсем без лимита нельзя. Но лучший вариант это немецкий: не лимит, а обязанность клуба включать в заявку определенное количество доморощенных игроков и воспитанников своих академий. Вот это число в заявках российских клубов можно было бы увеличить, но на поле выходить и давать результат должны те, кто лучше играет в футбол, а не те, у кого подходящий паспорт», – написал Черданцев.

  • Сегодня министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число иностранцев на поле пятью игроками при десяти в клубной заявке.
  • Он отметил, что во многих странах мира действует достаточно жесткий лимит: «В Испании в заявке клуба на сезон должно быть не более 5 игроков из стран – не членов Евросоюза, из которых не более 3 в заявке на матч. В Италии в заявке клуба на матч должно быть не менее 8 итальянцев и не более 2 игроков из стран – не членов Евросоюза. В Китае в заявку на матч могут быть включены 5 легионеров».
  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Еще по теме:
Бояринцев назвал главную проблему «Спартака»
Карпина призвали уйти в отпуск 4
Слуцкий ответил, кем работал бы, если бы не футбол
Источник: телеграм-канал «Онжé Жорà»
Россия. Премьер-лига Черданцев Георгий
Комментарии (16)
VVM1964
1756978292
Печально, что наши "грамотные управленцы" этого не понимают или делают вид, что не понимают и политику импортозамещения втюхивают где надо и где не надо !!! Компанейщина не истребима в нашей стране - скрепа !!!((( Короче - "скосить, посеять кукурузу" (с) !!! (((...
Ответить
Fibercore
1756979935
Так если все понимают, что нет игроковсна 16 клубов, стоит сократить лигу до 8 ?! Почему раньше был интересный футбол, и люди ходили на стадионы? - потому что в командах Играли (а не отбывали номер) свли воспитанники, гтрящие за победу любимой команды. А сейчас? Зенит со своими легиогерами не может заполнить стадион и на 75%. Про московские клубы и не говорю, там заполняемость ещё ниже, при том, что население Москвы более 20 млн., а с МО - более 30 млн. Ну не обеспечивают легионеры того качества, чтоьы платить за билет на стадик.
Ответить
ivany4
1756981640
Переобувающийся на ходу чердак не теряет навыков.)) Повышение коммерческой привлекательности, уровня сборной, количества и качества футболистов в стране за счет легионеров, полагаю утопией, разной стадии. Помню времена, когда стадионы заполняли и стар и млад. Кто с 3х литровой баночкой пива, кто с мороженным или плюшками. Сидели болельщики вперемежку, а не как сейчас - в клетках. И болели за игру, а потом уж за результат. Потому как были все свои. И понимали, если не будет играть - пойдет на завод. И без легионеров СССР выигрывали и ЧЕ и ОИ. Да и комментаторы были не чета нынешнем.)) А может быть один раз подумать и сделать по нормальному, применительно к современным условиям. Но если не умеете, объявите всероссийский конкурс - как вытянуть наш футбол из опы.))
Ответить
ПалкоВводецъ007
1756982753
Подпишусь под его словами. Дельная речь. Гыгыгы
Ответить
...уефан
1756982884
...Котя, завтра хозяин позвонит на Матч ТВ по этому поводу. В общем, у тебя "сменка" наготове, что б изящно и быстро переобуться?...
Ответить
Freyd
1756983921
Впервые соглашусь с чердаком.
Ответить
boris63
1756985025
Не соглашусь с писклявым, в Советском Союзе было 22 команды и играли свои.потому что работали школы и проходили всякие соревнования БЕСПЛАТНО. Сейчас какой процент может учится в академии ЦСКА или Зенита, вот вам и ответ, где наши пацаны. А ведь конкурировали раньше будь здоров в мире и сборная не пропустила ни одного чемпионата мира и европы, не то что Российская с зулусами в чемпионате.
Ответить
gor77
1756986203
Очень спорное решение. Есть другой взгляд на лимит. В КХЛ иностранцев в каждом клубе 2-4 игрока; в Единой лиге ВТБ есть клубы, где иностранцы игру делают и наших не очень много на площадке, кроме МБА; в чемпионате по волейболу иностранцев 2-3 игрока в клубах. Сборные по этим видам спорта до 2020 года чемпионы, призёры и прочее. В футболе есть клубы, которые развивают свои школы. Да выпускники играют в разных клубах и лигах, но они есть. А в футболе есть иностранцы, нет иностранцев один фиг, результатов практически нету. Капец, за выход в 1/4 всем дали ЗМС.))) Может всё-таки в руководстве поменять всех!)))))))
Ответить
Интерес
1756990208
То есть,в Европе лимита нет,но процветает мелкое жульничество,проистекающее из общепринятой там теории отрицания государства и переход власти к корпорациям.
Ответить
  • Читайте нас: 