Черданцев раскритиковал ужесточение лимита

Комментатор Георгий Черданцев высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Ужесточение лимита на легионеров приведет в последнюю очередь (если вообще приведет) к профессиональному росту российских футболистов, а в первую очередь приведет к снижению уровня чемпионата России и как следствие снижению его коммерческой привлекательности.

В первую же очередь это приведет к росту сумм в контрактах и так в большинстве своем переоцененных российских футболистов.

Пример Китая? Да, у них жесткий лимит на легионеров. Но прогрессирует ли сборная Китая? Нет. Стала ли китайская лига сильнее при таком лимите? Нет. Стало ли в Китае больше талантливых футболистов? Нет.

Пример Европы вообще некорректный. Там по сути нет лимита.

В Бундеслиге его нет вообще, что не мешает сборной Германии оставаться одной из сильнейших в мире. Потому что хорошо развит детско-юношеский футбол и международный скаутинг, когда талантливого юниора замечают в раннем возрасте и перевозят жить и тренироваться в Германию, где он затем получит немецкий паспорт, чтобы играть за сборную.

В других странах лимит чистая условность. Если легионерами не считаются футболисты из 27(!!!) стран ЕС, то какой же это лимит. А что касается южноамериканцев, то у большинства из них есть второй европейский паспорт как раз для того, чтобы обходить лимит по заявке на матч.

Мы же берем и загоняем себя в рамки, когда клуб должен комплектоваться ТОЛЬКО за счет игроков с российским паспортом. Это невозможно. В России нет такого количества футболистов уровня РПЛ, ну просто физически нет. А нужно минимум 100 для 16 команд. Это нереально.

А самое главное Батраков или Кисляк играли бы в основе при любом лимите.

На мой взгляд совсем без лимита нельзя. Но лучший вариант это немецкий: не лимит, а обязанность клуба включать в заявку определенное количество доморощенных игроков и воспитанников своих академий. Вот это число в заявках российских клубов можно было бы увеличить, но на поле выходить и давать результат должны те, кто лучше играет в футбол, а не те, у кого подходящий паспорт», – написал Черданцев.