Черданцев раскритиковал ужесточение лимита

Комментатор Георгий Черданцев высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.
«Ужесточение лимита на легионеров приведет в последнюю очередь (если вообще приведет) к профессиональному росту российских футболистов, а в первую очередь приведет к снижению уровня чемпионата России и как следствие снижению его коммерческой привлекательности.
В первую же очередь это приведет к росту сумм в контрактах и так в большинстве своем переоцененных российских футболистов.
Пример Китая? Да, у них жесткий лимит на легионеров. Но прогрессирует ли сборная Китая? Нет. Стала ли китайская лига сильнее при таком лимите? Нет. Стало ли в Китае больше талантливых футболистов? Нет.
Пример Европы вообще некорректный. Там по сути нет лимита.
В Бундеслиге его нет вообще, что не мешает сборной Германии оставаться одной из сильнейших в мире. Потому что хорошо развит детско-юношеский футбол и международный скаутинг, когда талантливого юниора замечают в раннем возрасте и перевозят жить и тренироваться в Германию, где он затем получит немецкий паспорт, чтобы играть за сборную.
В других странах лимит чистая условность. Если легионерами не считаются футболисты из 27(!!!) стран ЕС, то какой же это лимит. А что касается южноамериканцев, то у большинства из них есть второй европейский паспорт как раз для того, чтобы обходить лимит по заявке на матч.
Мы же берем и загоняем себя в рамки, когда клуб должен комплектоваться ТОЛЬКО за счет игроков с российским паспортом. Это невозможно. В России нет такого количества футболистов уровня РПЛ, ну просто физически нет. А нужно минимум 100 для 16 команд. Это нереально.
А самое главное Батраков или Кисляк играли бы в основе при любом лимите.
На мой взгляд совсем без лимита нельзя. Но лучший вариант это немецкий: не лимит, а обязанность клуба включать в заявку определенное количество доморощенных игроков и воспитанников своих академий. Вот это число в заявках российских клубов можно было бы увеличить, но на поле выходить и давать результат должны те, кто лучше играет в футбол, а не те, у кого подходящий паспорт», – написал Черданцев.
- Сегодня министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число иностранцев на поле пятью игроками при десяти в клубной заявке.
- Он отметил, что во многих странах мира действует достаточно жесткий лимит: «В Испании в заявке клуба на сезон должно быть не более 5 игроков из стран – не членов Евросоюза, из которых не более 3 в заявке на матч. В Италии в заявке клуба на матч должно быть не менее 8 итальянцев и не более 2 игроков из стран – не членов Евросоюза. В Китае в заявку на матч могут быть включены 5 легионеров».
- Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
- При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.