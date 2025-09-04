Министр спорта РФ обсудит с клубами РПЛ потолок зарплат

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что встретится с клубами РПЛ 9 сентября.
«Встретимся с клубами, посмотрим, как работают академии, как готовятся молодые футболисты. Можем и про потолок зарплат поговорить. Почему нет? Все клубы будут, будет большая явка. Соберемся в министерстве спорта. Отказавшихся нет, явка стопроцентная.
Но я отношусь с уважением. Огромная работа проводится [президентом РФС] Александром Валерьевичем Дюковым. Работу в футболе нужно таргетировать. У нас будет дружеский разговор», – сказал Дегтярев.
- Сегодня Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число иностранцев на поле 5 игроками при 10 в клубной заявке.
- Ранее Дегтярев говорил, что потолок зарплат по примеру КХЛ может быть ориентиром для российского футбола. Ограничение по зарплатам может быть введено со следующего сезона.
Источник: ТАСС