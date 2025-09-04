Дегтярев рассказал о плане ужесточения лимита в РПЛ: «Никаких здесь дискуссий»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев высказался об ужесточении лимита не легионеров в РПЛ.

«Наш лимит, конечно, чересчур мягкий. Я уже об этом не раз говорил, и мы таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. Вопрос лишь в том, в каком году мы его введем. Можно было и в этом сезоне, но мы пошли навстречу клубам. 9 сентября мы собираем Российский футбольный союз, Российскую премьер-лигу, клубы, все руководство в Минспорте, будет обстоятельный разговор на эту тему.

Я вижу формат «5 на 10» в 2028 году и плавное снижение. Апеллировать к иностранному опыту не надо, это все разговоры, так сказать, ради разговоров. Государство таргетирует, то есть устанавливает цель, а уже задача клубов развивать свои академии, искать молодых футболистов, заранее смотреть, чтобы их не перекупили, например, за рубеж.

Это вопрос регионов, а регионы у нас отвечают за развитие в целом детско-юношеского спорта по закону и Конституции РФ. Поэтому разговор будет обстоятельный, но государство цель определит. Это однозначно, никаких здесь дискуссий.

Во многих странах мира действует достаточно жесткий лимит. В Испании в заявке клуба на сезон должно быть не более 5 игроков из стран – не членов Евросоюза, из которых не более 3 в заявке на матч. В Италии в заявке клуба на матч должно быть не менее 8 итальянцев и не более 2 игроков из стран – не членов Евросоюза. В Китае в заявку на матч могут быть включены 5 легионеров», – сказал Дегтярев.