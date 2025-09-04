Введите ваш ник на сайте
  Дегтярев рассказал о плане ужесточения лимита в РПЛ: «Никаких здесь дискуссий»

Дегтярев рассказал о плане ужесточения лимита в РПЛ: «Никаких здесь дискуссий»

Сегодня, 10:02
8

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев высказался об ужесточении лимита не легионеров в РПЛ.

«Наш лимит, конечно, чересчур мягкий. Я уже об этом не раз говорил, и мы таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. Вопрос лишь в том, в каком году мы его введем. Можно было и в этом сезоне, но мы пошли навстречу клубам. 9 сентября мы собираем Российский футбольный союз, Российскую премьер-лигу, клубы, все руководство в Минспорте, будет обстоятельный разговор на эту тему.

Я вижу формат «5 на 10» в 2028 году и плавное снижение. Апеллировать к иностранному опыту не надо, это все разговоры, так сказать, ради разговоров. Государство таргетирует, то есть устанавливает цель, а уже задача клубов развивать свои академии, искать молодых футболистов, заранее смотреть, чтобы их не перекупили, например, за рубеж.

Это вопрос регионов, а регионы у нас отвечают за развитие в целом детско-юношеского спорта по закону и Конституции РФ. Поэтому разговор будет обстоятельный, но государство цель определит. Это однозначно, никаких здесь дискуссий.

Во многих странах мира действует достаточно жесткий лимит. В Испании в заявке клуба на сезон должно быть не более 5 игроков из стран – не членов Евросоюза, из которых не более 3 в заявке на матч. В Италии в заявке клуба на матч должно быть не менее 8 итальянцев и не более 2 игроков из стран – не членов Евросоюза. В Китае в заявку на матч могут быть включены 5 легионеров», – сказал Дегтярев.

  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (8)
vvv123
1756970455
таргетирует, то есть устанавливает цель... Это что за сленг такой, Дегтярев? Пиндосам продался со своей ЛДПР, что-ли?
Ответить
Интерес
1756970811
Так у нас папуасы всех континентов,стран и народов работают в футболе без знания русского языка годами.Это только "джамшуты" с мётлами и мастерками всех раздражают-плохо по-русски говорят.А свои с детства язЫки учат,чтобы был шанс был слинять в третьеразрядный клуб "цивилизованной" страны.
Ответить
fakeid
1756970845
дожили, что дезеув диктует правила в нашем спорте. причём, он доказанный дезеув, без шуток про спартак на этот раз. и вот это лгбт-существо по вызову каким-то образом пробралось в наше правительство. очевидно через постель. там много дезеувов среди депутатов, кто-то его пропихнул во всех смыслах.
Ответить
VVM1964
1756974569
Ты бы себя и кучку чиновников с государством то не путал !!! Что полезно, а что вредно нашему государству время покажет !!! Жаль только спросить как обычно не с кого будет !(((...
Ответить
ivany4
1756975609
Для того, чтобы что то таргетировать от имени государства сначала нужно объяснить, а что хочет получить государство такими методами?? Если развитие футбола, то зачем "выбрасывать" государственные деньги на 13 или 10 или 5 легионеров. Выгнать/распродать всех к следующему сезону и начать выполнять задачу.)) Да и хотелось бы услышать цифры на развитие в целом детско-юношеского спорта по закону и Конституции РФ в регионах РФ. Может быть стоит урезать представительские расходы в регионах и деньги пустить на детский спорт?? Да и почему именно 5-10, если дальше снижать, может сразу 3 и точка??)) Похоже на очередное словоблудие и "потемкинскую деревню". Да и министру давно пора перейти на русский язык по предложению президенту.))
Ответить
neveldomha
1756976595
Жёсткий лимит в Испании? Не более 5 легов не из стран ЕС, не иностранцев в принципе. То есть игроки из 27 стран ЕС не являются легами. И не забываем туда же включить игроков из Африки, стран Карибского бассейна и Тихоокеанского региона.Вот это просто жёстче некуда. И где наш футбол сегодня, а где испанский? Суть инициатив наших футбольных чинуш это опустить уровень российского футбола с целью усиления конкуренции между посредственных команд
Ответить
ScarlettOgusania
1756978084
было бы интересно узнать: какой персонаж в лице "государства таргетирует 5 иностранцев на поле, 10 в заявке", и каких результатов хотят добиться этим таргетированием..? если совсем уничтожить РПЛ, то в некотором смысле результат достигнут: ровно 3 года назад были в топ-6 лиг Европы, сейчас - даже непонятно в какой "топ" попадет РПЛ после снятия бана... почему 6 лет подряд никого не волновал лимит в 13 легов в заявке, а сейчас вдруг стали "таргетировать"..? смешно слушать министра спорта о лимите в клубах Европы, где по сути нет лимита для игроков стран ЕС...
Ответить
...уефан
1756978930
...думаю, что этому министру, прошедшему школу гос-управленцев и парт-выдвиженцев, для начала надо было, кого-то напрячь, что бы ему построили финансово-логическую модель последствий введения данного лимита...
Ответить
  • Читайте нас: 