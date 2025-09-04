«Спартак» покупает двух защитников, решение Зырянова по Педро и другие новости

Зырянов принял конкретное решение по возможному уходу Педро из «Зенита».

Стало известно, почему «Зенит» не рассматривает предложения по Венделу.

В ЦСКА раскрыли сумму, заработанную на трансферах за 10 лет.

Во и Джику перейдут в «Спартак».

Подробности трансфера Джику в «Спартак».

Слуцкий объяснил, почему «Спартак» не станет чемпионом со Станковичем.

«Зенит» отклонил первое предложение «Аль-Насра» по Жерсону.

«ПСЖ» не упомянул вызов Сафонова в сборную России.

Генич сорвал трансфер топ-игрока в «Спартак».