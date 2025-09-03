«Спартак» продал Дуарте, Моуринью назвал условия для работы в России, трансферы «Ман Сити» и другие новости

«Манчестер Сити» объявил о переходе Доннаруммы, отпустив в Турцию Эдерсона и Гюндогана
«Краснодар» подал заявление на отмену удаления Кордобы
Моуринью назвал условия для работы в России
Медведев объяснил, почему его отстранили от управления «Зенитом»
Баринов рассказал, почему летом не уехал в Европу
Стало известно, почему тен Хага уволили из «Байера» после трех матчей
Сафонов объяснил, почему отказался уходить из «ПСЖ»
19-летний Педро давит на «Зенит»
«Спартак» продал Дуарте «Сантосу» и нашел кандидата на замену парагвайцу
Карпин отреагировал на отказ капитана «Зенита» выступать за сборную России
Источник: «Бомбардир»