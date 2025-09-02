Клубы АПЛ потратили на летние трансферы больше, чем Серия А, Бундеслига, Примера и Лига 1 вместе взятые

В Европе закрылось летнее трансферное окно. Идет подведение его итогов.

Самыми тратящими снова стали клубы АПЛ – они купили новичков на 3,556 миллиарда евро (3,087 млрд фунтов).

Это новый рекорд – ранее максимальным показателем было 2,36 млрд фунтов летом 2023 года.

АПЛ в летнее ТО потратила больше, чем Серия А, Бундеслига, Примера и Лига 1 вместе взятые.

Суммарные траты этих четырех лиг на трансферы составили 3,366 млрд евро: итальянские клубы – 1,19 млрд евро, немецкие – 856 млн, испанские – 683 млн, французские – 637 млн.