Самый дорогой трансфер в истории АПЛ, капитан «Зенита» отказался от российского гражданства, «Байер» уволил тен Хага после трех матчей и другие новости

«Интер Майами» крупно проиграл в финале Кубка лиг – после поражения Суарес плюнул в лицо сотруднику «Сиэтла», а Бускетс ударил соперника кулаком в подбородок

«Краснодар» близок к подписанию футболиста из расширенного состава сборной России: подробности трансфера

«Байер» уволил тен Хага после 3 матчей

Президент «Сочи» объявил о назначении нового тренера – он попросил клуб усилиться тремя футболистами

Спонсируемый «Газпромом» клуб перехватил трансферную цель ЦСКА

«Торпедо» назначило нового тренера и продало самого дорогого футболиста в истории клуба

Дуглас Сантос отказался от российского спортивного гражданства и снова будет считаться легионером в РПЛ – есть реакция «Зенита»

Рабьо перешел в «Милан» после скандала в «Марселе», «Арсенал» арендовал защитника «Байера», «Тоттенхэм» подписал нападающего «ПСЖ»

«Манчестер Юнайтед» избавился от Антони, Санчо и Хойлунда, а также купил нового вратаря

«Ливерпуль» объявил о рекордном трансфере Исака – «Ньюкасл» смог заменить его за 30 секунд до дедлайна

«Бавария» арендовала Джексона у «Челси», а «Ювентус» подписал Опенда и Жегрова, отпустив Гонсалеса в «Атлетико»