Мостовой назвал условие, при котором поможет исправить судейство в РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о судействе в текущем сезоне РПЛ.

«Чтобы исправить судейство, нужна помощь футбольных людей. Необходимо, чтобы с ВАР сидели бывшие футболисты. Но таким экспертом должен быть тот, кто играл на высоком уровне. Не нужно тех, кто мячи в ауты выбивал.

Готов ли я помочь? Да. У меня был случай где-то год назад, когда РФС меня приглашал в судейскую комнату в рамках мероприятия. Арбитры втроем мне кричали, что назначили бы пенальти в эпизоде. А я им говорю: «Какой здесь пенальти?» Его даже близко быть не должно! Я могу им помочь, но только за хорошие деньги», – сказал Мостовой.