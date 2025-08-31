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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Инсайды насчет нового ТВ-контракта в РПЛ

31 августа 2025, 11:19
6

Инсайдер Сергей Егоров раскрыл, как обстоит дело с новым ТВ-контрактом в РПЛ.

Нынешнее соглашение с «Матч ТВ» как с эксклюзивным вещателем истекает в конце сезона.

«В июле-августе короткие комментарии по следующему ТВ-контракту давали Павел Пивоваров и Роман Бабаев – генменеджеры «Динамо» и ЦСКА возглавляют группу по реализации коммерческих прав РПЛ.

Потом поузнавал у источников, как развиваются события.

Получается следующая фактура.

  • Была встреча с «Матч ТВ» в качестве приоритета – у лиги контракт именно с этим каналом.
  • До 30 сентября у «Матч ТВ» есть право на эксклюзивные переговоры с РПЛ – ни с кем более до этого срока лига не будет вести переговоры. То есть до конца сентября РПЛ ожидает предложения от «Матч ТВ».
  • Ранее менеджеры клубов и, если не ошибаюсь, глава РПЛ Александр Алаев, говорили о том, что лига наняла консультантов по этому вопросу. Консультанты, по моей информации, предложили изменить модель дистрибуции и поменять, в числе прочего, количество эфиров на ТВ-канале/х.
  • Сейчас по договору «Матч» может/должен показать 60 матчей в сезон, на самом деле перебирает и показывает 75 – это выгодно каналу.
  • Консультанты предложили выйти на премиум-каналы – НТВ, «Первый», «Россия» – показать там топ-матчи и сделать программу о российском футболе.
  • Консультанты предложили и выход на цифровые платформы – в частности, очень интересен опыт «Кинопоиска» – с обязательностью KPI по числу подписчиков.
  • По стоимости ТВ-прав. У РПЛ есть ожидания, подкрепленные аналитикой консультантов, что ТВ-права будут стоить больше цены прошлого контракта. По текущему контракту в последние два года договора (он на четыре года) РПЛ получает 7,2 миллиарда рублей (нетто).
  • По моей информации, велика вероятность, что в борьбу включится Оkko. Получится, вероятно, следующее: следующий ТВ-контракт не будет эксклюзивным для одного вещателя».

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига
Комментарии (6)
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Burtaze
1756630047
Интересное предложение выйти на топовые каналы..,вот хотя бы вчерашний матч Спартак/Сочи показывают по первому, ух, какая обширная аудитория наконец-то осознаёт всю широту и многоранность...
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BRO_football
1756631116
Консультанты предложили раскидать матчи РПЛ по федеральным каналам и стриминговым сервисам? В таком случае на кой чёрт нужен будет Матч ТВ? После этого можно просто закрывать канал.
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Play
1756632826
Цыган с армяном торгуются на базаре, иначе и не опишешь переговоры РПЛ и Матч ТВ. Само собой, РПЛ затянет переговоры, чтобы к ним подключился Окко, так как рейтинги падают и Матч ТВ будет играть на этом, чтобы сбить цену, а так у РПЛ будет хоть какой-то козырь в лице ещё одного претендента. На деле все останутся при своём. У Матч ТВ в руках вся техническая база для трансляции РПЛ, в том числе ВАР, а у Окко даже после стольких лет работы, сбои трансляций не редкость.
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