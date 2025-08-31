Инсайды насчет нового ТВ-контракта в РПЛ

Инсайдер Сергей Егоров раскрыл, как обстоит дело с новым ТВ-контрактом в РПЛ.

Нынешнее соглашение с «Матч ТВ» как с эксклюзивным вещателем истекает в конце сезона.

«В июле-августе короткие комментарии по следующему ТВ-контракту давали Павел Пивоваров и Роман Бабаев – генменеджеры «Динамо» и ЦСКА возглавляют группу по реализации коммерческих прав РПЛ.

Потом поузнавал у источников, как развиваются события.

Получается следующая фактура.