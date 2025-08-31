Инсайды насчет нового ТВ-контракта в РПЛ

Инсайдер Сергей Егоров раскрыл, как обстоит дело с новым ТВ-контрактом в РПЛ.
Нынешнее соглашение с «Матч ТВ» как с эксклюзивным вещателем истекает в конце сезона.
«В июле-августе короткие комментарии по следующему ТВ-контракту давали Павел Пивоваров и Роман Бабаев – генменеджеры «Динамо» и ЦСКА возглавляют группу по реализации коммерческих прав РПЛ.
Потом поузнавал у источников, как развиваются события.
Получается следующая фактура.
- Была встреча с «Матч ТВ» в качестве приоритета – у лиги контракт именно с этим каналом.
- До 30 сентября у «Матч ТВ» есть право на эксклюзивные переговоры с РПЛ – ни с кем более до этого срока лига не будет вести переговоры. То есть до конца сентября РПЛ ожидает предложения от «Матч ТВ».
- Ранее менеджеры клубов и, если не ошибаюсь, глава РПЛ Александр Алаев, говорили о том, что лига наняла консультантов по этому вопросу. Консультанты, по моей информации, предложили изменить модель дистрибуции и поменять, в числе прочего, количество эфиров на ТВ-канале/х.
- Сейчас по договору «Матч» может/должен показать 60 матчей в сезон, на самом деле перебирает и показывает 75 – это выгодно каналу.
- Консультанты предложили выйти на премиум-каналы – НТВ, «Первый», «Россия» – показать там топ-матчи и сделать программу о российском футболе.
- Консультанты предложили и выход на цифровые платформы – в частности, очень интересен опыт «Кинопоиска» – с обязательностью KPI по числу подписчиков.
- По стоимости ТВ-прав. У РПЛ есть ожидания, подкрепленные аналитикой консультантов, что ТВ-права будут стоить больше цены прошлого контракта. По текущему контракту в последние два года договора (он на четыре года) РПЛ получает 7,2 миллиарда рублей (нетто).
- По моей информации, велика вероятность, что в борьбу включится Оkko. Получится, вероятно, следующее: следующий ТВ-контракт не будет эксклюзивным для одного вещателя».
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова