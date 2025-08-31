Смена главного в «Зените», тяжелая победа «Спартака», возвращение Ивана Игнатьева в РПЛ и другие новости

РПЛ. «Зенит» легко победил «Пари НН» (2:0) и приблизился к лидерам.

«Васко да Гама» принял окончательное решение по спартаковцу Дуарте.

Стало известно, почему Дуарте хочет покинуть «Спартак».

Клуб РПЛ объявил о трансфере Ивана Игнатьева.

Вратарь ЦСКА – о победе над «Спартаком»: «Стейк готов, приятного аппетита».

«Спартак» договорился по центральному защитнику «Фенербахче».

В «Зените» внезапно сменился руководитель.

РПЛ. «Спартак» вырвал победу над аутсайдером «Сочи» (2:1), у Барко дубль с пенальти.

Зырянов высказался о назначении на пост руководителя «Зенита».