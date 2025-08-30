Стали известны стартовые составы на матч 6 тура чемпионата России в котором сыграют «Спартак» и «Сочи». Игра состоится 30 августа, начало встречи запланировано на 18:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Литвинов, Самошников, Умяров, Барко, Жедсон, Солари, Гарсия, Угальде.

Главный тренер: Деян Станкович

«Сочи»: Дюпин, Литвинов, Абердин, Марсело, Аттийят-аллах, Волков, Сааведра, Кравцов, Васильев, Игнатов, Крамарич.

Главный тренер: Роберт Морено

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!