Стали известны стартовые составы на матч 6 тура чемпионата России в котором сыграют «Зенит» и «Пари НН». Игра состоится 30 августа, начало встречи запланировано на 16:15 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Адамов, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

Главный тренер: Сергей Семак

«Пари НН»: Медведев, Александров, Фаринья, Шоштарич Карич, Шнапцев, Ермаков, Пигас, Ивлев, Лесовой, Весино, Олусегун.

Главный тренер: Алексей Шпилевский

