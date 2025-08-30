Введите ваш ник на сайте
  Сорванный трансфер «Спартака», увольнение Моуринью, итоговый состав сборной России, легионер несчастлив в «Зените» и другие новости

Сорванный трансфер «Спартака», увольнение Моуринью, итоговый состав сборной России, легионер несчастлив в «Зените» и другие новости

Сегодня, 01:30

Моуринью уволили из «Фенербахче» с огромной неустойкой

«Зенит» объявил об уходе игрока, которого купил полгода назад – есть комментарий клуба

«Утрехт» отменил сделку со «Спартаком» по моральным соображениям

Итоговый состав сборной России на матчи в сентябре

«Спартак» нашел еще одного кандидата на замену Станковичу

«Рубин» выкупил защитника «Зенита»

«Ростов» уволит Альбу, еще один клуб РПЛ тоже готовится к тренерской отставке

Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы и Лиги конференций

«Крылья Советов» объявили о переходе Гайча из ЦСКА

«Тоттенхэм» купил воспитанника «Барселоны» за 65 миллионов

25-миллионный новичок «Зенита» несчастлив в России и думает об уходе

Тен Хагу грозит увольнение из «Байера» спустя три месяца после назначения

«Торино» снизил цену на Коко для «Спартака»

Источник: «Бомбардир»
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: кто выигрывал чемпионаты в прошлом сезоне?
8
