Сорванный трансфер «Спартака», увольнение Моуринью, итоговый состав сборной России, легионер несчастлив в «Зените» и другие новости

Моуринью уволили из «Фенербахче» с огромной неустойкой

«Зенит» объявил об уходе игрока, которого купил полгода назад – есть комментарий клуба

«Утрехт» отменил сделку со «Спартаком» по моральным соображениям

Итоговый состав сборной России на матчи в сентябре

«Спартак» нашел еще одного кандидата на замену Станковичу

«Рубин» выкупил защитника «Зенита»

«Ростов» уволит Альбу, еще один клуб РПЛ тоже готовится к тренерской отставке

Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы и Лиги конференций

«Крылья Советов» объявили о переходе Гайча из ЦСКА

«Тоттенхэм» купил воспитанника «Барселоны» за 65 миллионов

25-миллионный новичок «Зенита» несчастлив в России и думает об уходе

Тен Хагу грозит увольнение из «Байера» спустя три месяца после назначения

«Торино» снизил цену на Коко для «Спартака»