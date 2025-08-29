Мостовой: «Величайшие игроки прочитали 2-3 книги максимум, поверьте мне»

Александр Мостовой оценил инициативу министра спорта РФ Михаила Дегтярева по поводу разработки перечня литературы для молодых футболистов.

«Зачем это? Помимо футбола есть еще другие виды спорта. Но чем футболисты от них отличаются?

Зачем им список? У нас много иностранцев – что с ними делать? Человек хочет – будет читать, другой не будет. Зачем заставлять?

Величайшие футболисты в мире максимум прочитали 2-3 книги, поверьте мне. Но от этого они не стали менее популярными!» – сказал Мостовой.