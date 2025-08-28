Введите ваш ник на сайте
В УЕФА приняли неожиданное решение по финалам Лиги чемпионов

Сегодня, 14:28
1

УЕФА сообщил о переносе начала финальных матчей ЛЧ с сезона-2025/26.

Принято решение давать стартовый свисток на три часа раньше – в 19:00 мск.

«Это решение призвано улучшить общее впечатление болельщиков, команд и принимающих городов от игрового дня за счет оптимизации логистики и операций, обеспечивая при этом ряд ощутимых преимуществ.

Наша цель – сделать игровой день по-настоящему приятным для всех, кто хочет приобщиться к этому зрелищу, и создать уютную атмосферу, которая позволит семьям и детям с легкостью посетить самый большой и важный матч клубного сезона.

Для болельщиков, приехавших из других городов, это будет означать улучшение доступа к общественному транспорту – особенно после матча – и более безопасное и удобное возвращение со стадиона.

Для городов-организаторов это повысит положительный экономический эффект от мероприятия, поскольку даст болельщикам возможность продолжить празднование.

Новое время начала трансляции также поспособствует созданию более доступного графику трансляций, что поможет финалу охватить еще более широкую телевизионную и цифровую аудиторию по всему миру – особое внимание уделяется привлечению молодых зрителей», – говорится в заявлении УЕФА.

  • Финал ЛЧ в 2026 году пройдeт 30 мая в Будапеште.

Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов
Спартач80
1756384672
Экономически обоснованно....
