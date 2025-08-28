Введите ваш ник на сайте
  • Все участники общего этапа ЛЧ, тренеру РПЛ стало плохо, «Спартак» согласовал 6-миллионный трансфер и другие новости

Все участники общего этапа ЛЧ, тренеру РПЛ стало плохо, «Спартак» согласовал 6-миллионный трансфер и другие новости

Сегодня, 01:23

«Спартак» пропишет важную опцию в аренде Пруцева в «Локо»

Только один игрок из РПЛ попал в топ-20 молодых футболистов мира

На «Локомотив» наложено значительное трансферное ограничение

«Спартак» договорился о трансфере левого защитника за 6 миллионов

«Динамо» в Кубке России проиграло «Крыльям Советов» по пенальти, «Краснодар» победил «Сочи», ЦСКА одолел «Балтику», «Ростов» уступил «Динамо Мх»

Тренеру «Сочи» стало плохо во время 0:3 от «Краснодара»

«Рубин» близок к покупке защитника «Зенита»: подробности

Стали известны все участники общего этапа Лиги чемпионов-2025/26 и корзины для жеребьевки

Дзюба объявил, когда планирует закончить карьеру

«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка лиги от «Гримсби Таун» из 4-го английского дивизиона

Источник: «Бомбардир»
Главные новости
Все участники общего этапа ЛЧ, тренеру РПЛ стало плохо, «Спартак» согласовал 6-миллионный трансфер и другие новости
01:23
Сформированы корзины для жеребьевки общего этапа ЛЧ-2025/26
01:11
1
Смолов раскрыл детали разговора со Сперцяном об отказе «Саутгемптону»
00:50
⚡️ Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел от «Гримсби Таун» из 4-го английского дивизиона
00:16
5
Стали известны все участники общего этапа Лиги чемпионов-2025/26
Вчера, 23:59
5
Моссаковский назвал команду РПЛ, где в ближайшие дни сменится тренер
Вчера, 23:37
1
Новые данные о переходе Пруцева из «Спартака» в «Локомотив»
Вчера, 23:23
«Рубин» близок к покупке защитника «Зенита»: подробности
Вчера, 23:00
1
Кубок России. Махачкалинское «Динамо» переиграло «Ростов» (3:1), трижды забив в концовке
Вчера, 22:46
5
Кубок России. ЦСКА победил «Балтику» (2:0) благодаря дублю с пенальти
Вчера, 22:44
10
Тренер «Ростова» Альба: «Я не понимаю, что произошло, наверное, это черный глаз»
01:00
1
Аршавин объяснил, почему «Ростов» пропустил от махачкалинского «Динамо» 3 гола за 6 минут
00:40
1
Талалаев прокомментировал кубковое поражение «Балтики» от ЦСКА
00:31
Челестини одним словом описал кубковую победу ЦСКА над «Балтикой»
Вчера, 23:51
Кубок Германии. «Бавария» с трудом прошла «Веен» (3:2), Кейн забил на 94-й минуте
Вчера, 23:43
Моссаковский назвал команду РПЛ, где в ближайшие дни сменится тренер
Вчера, 23:37
1
Новые данные о переходе Пруцева из «Спартака» в «Локомотив»
Вчера, 23:23
«Рубин» близок к покупке защитника «Зенита»: подробности
Вчера, 23:00
1
Кубок России. Махачкалинское «Динамо» переиграло «Ростов» (3:1), трижды забив в концовке
Вчера, 22:46
5
Кубок России. ЦСКА победил «Балтику» (2:0) благодаря дублю с пенальти
Вчера, 22:44
10
Холанд поменял фамилию на футболке сборной Норвегии
Вчера, 22:40
1
Тренер «ГазМяса» предложил свои услуги «Кайрату»
Вчера, 22:25
1
«Дерьмовый тренер, отстой»: Хименес из «Милана» – про Аллегри
Вчера, 22:10
Дзюба объявил, когда планирует закончить карьеру
Вчера, 21:58
1
Азербайджанский «Карабах» вышел в основной этап Лиги чемпионов
Вчера, 21:47
1
Стало известно, есть ли угроза жизни тренера «Сочи» Морено
Вчера, 21:39
Бубнов – Талалаеву насчет «наезда» на Станковича: «Да кто ты такой по сравнению с Деяном?»
Вчера, 21:29
5
Смолов прокомментировал возможное возвращение Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 21:13
4
Официальная информация о состоянии Морено, которому стало плохо во время матча
Вчера, 20:52
3
Раскрыта зарплата Гайча в «Крыльях Советов»
Вчера, 20:38
2
ВидеоТренеру «Сочи» стало плохо во время 0:3 от «Краснодара»
Вчера, 20:28
2
ВидеоОбзор матча «Сочи» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:24
Кубок России. «Краснодар» победил «Сочи» (4:2), Батчи сделал 3 ассиста
Вчера, 20:24
2
Стала известна цена минимального билета на матч Россия – Иордания
Вчера, 20:19
2
Реакция Канчельскиса на выход «Кайрата» в Лигу чемпионов
Вчера, 20:03
2
