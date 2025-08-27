Стали известны все участники общего этапа Лиги чемпионов-2025/26

Определились последние команды, пробившиеся в общий этап ЛЧ этого сезона.
Жеребьевка пройдет 28 августа в 19:00 мск. Полный список участников выглядит так:
- «Ливерпуль»
- «Арсенал»
- «Манчестер Сити»
- «Челси»
- «Тоттенхэм»
- «Ньюкасл»
- «Наполи»
- «Интер»
- «Аталанта»
- «Ювентус»
- «Барселона»
- «Реал»
- «Атлетико»
- «Атлетик»
- «Вильярреал»
- «Бавария»
- «Байер»
- «Айнтрахт»
- «Боруссия Д»
- «ПСЖ»
- «Марсель»
- «Монако»
- ПСВ
- «Аякс»
- «Спортинг»
- «Бенфика»
- «Юнион СЖ»
- «Брюгге»
- «Галатасарай»
- «Славия»
- «Олимпиакос»
- «Кайрат»
- «Будe-Глимт»
- «Пафос»
- «Карабах»
- «Копенгаген»
Источник: «Бомбардир»